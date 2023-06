Éric Dufour, Qu'est-ce que la critique sociale ? Parodie, résistance et genre

Qu’est-ce que la critique sociale ? Où trouve-telle ses origines , et quels sont ses modes d’expression possibles – verbalisation, mais aussi actes de résistance, gestes et attitudes relevant de l’ironie et de la parodie ? Pour comprendre un geste, un comportement, il faut d’abord savoir les lire et les interpréter. Dès lors, la critique sociale serait-elle relative à ce que chacun reconnaît et sait identifier ? Par ailleurs, tout relève-t-il de la critique sociale ? Cette dernière interrogation peut être prise en deux sens, l’un extensif et l’autre intensif. Il y a d’un côté l’objet sur lequel s’exerce la critique et, de l’autre, le degré d’intensité de la critique. Les deux problèmes sont liés : d’une part, il est nécessaire de se demander si l’on peut tout critiquer et, d’autre part, si la critique doit avoir des limites – sans quoi l’acte même de critiquer n’a, peut-être, plus aucun sens…

On traitera ici ces questions, notamment d’ordre méthodologique, qui se rencontrent fréquemment dans des débats d’actualité tels que le féminisme, le genre, le mariage pour tous ou encore la démocratie – avec des illustrations parfois empruntées au cinéma.

Éric Dufour est professeur de philosophie à l'université Paris Cité. Directeur du Laboratoire de changement social et politique (LCSP), il consacre ses recherches à la question sociale. Il a beaucoup écrit sur la musique, le cinéma et la philosophie allemande du XIXe siècle.