Le roman graphique (revue Inverses. Littératures, Arts & Homosexualités)

Revue Inverses (Littératures, Arts & Homosexualités) n° 23-24

Dossier Le roman graphique

La revue bisanuelle Inverses, dédiée à la relation entre la littérature, les arts et les homosexualités, consacrera son prochain numéro au roman graphique.

Depuis la fin du siècle dernier, ce mode d'expression connaît un succès grandissant et, depuis une bonne dizaine d'années, on assiste à une recrudescence de romans graphiques qui s'emparent de la question du genre avec une diversité remarquable.

C'est un phénomène international, qui a d'abord vu le jour aux Etats-Unis mais que les Européens (France et Espagne notamment) ont su adapter à une culture différente à travers des formes classiques (récit linéraire) ou plus contemporaines (manga).

Toutes les propositions qui s'attacheront à décrypter - d'un point de vue graphique, sémiotique, historique, sociologique - les tehniques mises à l'oeuvre pour étudier la question du genre sous tous ses aspects seront examinées avec attention.

Le comité de lecture attend des propositions synthétiques présentant les grandes lignes de la problématiques qui sera développée.

Les articles sélectionnés seront publiés en version papier dans le double numéro 23-24 à paraître à l'automne 2024.

Les articles ne doivent pas dépasser 35 000 signes (espaces non compris) et doivent être écrits en police Times New Roman, caractère 11.