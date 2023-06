Postdoctorant/e au Département de français de l'Université de Fribourg

POSTDOCTORANT·E FNS

80 % auprès du Département de français de l’Université de Fribourg.

Contexte

Dans le cadre du projet de recherche « Le Mercure de France et l’institution littéraire (1720-1820) », financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS, projet no 211254) et inscrit à l’Université de Fribourg (Suisse), nous recrutons un·e postdoctorant·e FNS à temps partiel (80 %). Le ou la postdoctorant·e profitera d’une dynamique de recherche collaborative au sein de l’équipe du projet et d’un cadre de travail stimulant au Département de français.

Présentation du projet « Le Mercure de France et l’institution littéraire (1720-1820) » :

Lancé en 1672 sous le titre de Mercure galant, traversant plusieurs régimes et paraissant presque sans interruption jusqu’en 1820, le Mercure de France compte parmi les périodiques les plus durables et les plus consultés du long XVIIIe siècle. Littéraire, scientifique et politique, cette publication mensuelle se caractérise par sa proximité avec le pouvoir royal, par la diversité de ses contenus et par le dialogue intense qu’elle entretient avec son lectorat. D’un côté, des auteurs de premier plan y publient poésies, récits, lettres ou dissertations, parmi lesquels Perrault, Leibniz, Rousseau, Voltaire, Chateaubriand ou Constant. D’un autre côté, le Mercure accueille les écrits de plusieurs milliers d’hommes et de femmes de lettres anonymes ou peu connus. Lieu de publication et lieu de réception des productions littéraires, artistiques et savantes, il profite d’une large diffusion qui lui confère une place centrale dans le paysage culturel.

Quoiqu’il bénéficie d’un regain d’intérêt auprès des chercheurs en littérature et des historiens de la presse, le Mercure n’a pas encore fait l’objet d’une étude globale. Entre 1720 et 1820, en particulier, nous connaissons mal ses contenus, son public et les nombreux acteurs qui concourent à son élaboration. Cette lacune laisse dans l’ombre tout un pan de l’activité et de la sociabilité littéraires. Étudier le Mercure, c’est étudier les rapports entre le journalisme et les champs politique, économique et culturel. C’est mesurer l’interdépendance de la presse et de la littérature, et l’importance du journalisme dans la trajectoire des gens de lettres.

Articulant histoire, littérature et sociologie, le projet s’inscrit dans le renouvellement des recherches sur la presse et les médias. À travers le Mercure de France, il porte sur un siècle de journalisme qui s’étend de la fin de la Régence au début de la Restauration. D’abord, il s’agit de comprendre cette entreprise éditoriale qui anime la vie littéraire et culturelle française. Qui rédige le périodique ? Qui le lit ? Quel poids la censure a-t-elle sur cette publication ? Comment le Mercure participe-t-il à « l’invention de l’abonné » (Denis Reynaud) vers 1750 ? Quelles fonctions remplissent les pensions littéraires qu’il redistribue chaque année à différents hommes de lettres ? Ensuite, nous proposons d’étudier la formule éditoriale du Mercure et ses mutations au fil du temps. Le choix des textes publiés et leur répartition en rubriques contribuent à hiérarchiser les discours qui cohabitent dans le périodique, et à redessiner les contours de la littérature légitime. Il s’agira d’analyser en profondeur et dans une perspective diachronique la « diversité » dont le Mercure se réclame. Enfin, nous nous intéressons aux relations étroites qu’entretient cette publication avec d’autres lieux d’émulation et de sociabilité littéraire, en particulier les salons et les académies. L’enjeu consiste à mieux saisir le fonctionnement de l’institution littéraire avant, pendant et après la Révolution qui bouleverse le paysage institutionnel français.

Domaine d’activité

Contribution à l’alimentation d’une base de données des textes et des auteurs du Mercure de France.

Recherches sur la diffusion, la lecture et la réception du Mercure de France, en s’appuyant notamment sur les poésies et les articles composés par des lecteurs, et sur les signatures de ces textes. Comparaisons ponctuelles avec d’autres périodiques en France et à l’étranger.

Séjours de recherche (en France notamment), dans la perspective de consulter des imprimés et des manuscrits relatifs au Mercure de France.

Contribution à l’organisation d’événements scientifiques dans le cadre du projet de recherche.

Investissement dans des activités de recherche en Suisse et à l’étranger (séminaires, colloques, publications, etc.).

Présence à l’Université de Fribourg, participation aux réunions de travail de l’équipe et à la vie scientifique et pédagogique du Département de français.

Exigences

Doctorat en littérature française ou en histoire moderne avec, dans les deux cas, des dispositions à l’interdisciplinarité et un intérêt marqué pour la presse ancienne. Des compétences en sociologie de la littérature et/ou des médias forment un atout, de même qu’une expérience dans le champ des humanités numériques.

La thèse de doctorat doit avoir été soutenue moins de trois ans avant la date de l’engagement.

Excellente maîtrise du français. Des compétences en anglais et/ou en allemand sont un atout.

Date d’entrée en fonction

1er février 2024. Le contrat d’un an est renouvelable quatre fois jusqu’en janvier 2029, en fonction de la limite d’âge académique que le FNS confère au statut de postdoctorant (jusqu’à cinq années après la soutenance de la thèse de doctorat).

Date limite de réception des offres

1er septembre 2023.

Adresse d’envoi

Renseignements et envoi du dossier de candidature à Timothée Léchot, directeur du projet : timothee.lechot@unine.ch

Le dossier est présenté sous la forme d’un fichier PDF unique qui contient une lettre de motivation, un curriculum vitae avec la copie des diplômes et les coordonnées de deux références, une ébauche de projet de recherche de trois pages au maximum, une copie de deux publications scientifiques (article, chapitre de thèse, etc.).