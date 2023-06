Noël Herpe, Ma vie avec Bernard Pivot

De Charles Bukowski à Elia Kazan, de Marguerite Duras à Jean d’Ormesson, ce livre évoque, au gré de la mémoire, les riches heures de l’émission Apostrophes et de ses satellites (le mythique Ciné- club de Claude-Jean Philippe)....

Mais ce n’est pas un hommage nostalgique, ni une galerie de portraits d’écrivains ou de cinéastes. J’essaie surtout, en me souvenant des débats de Bernard Pivot écoutés alors religieusement (et redécouverts, des années après, dans les trésors de l’INA), de mesurer le travail de la littérature, l’évolution du jeune homme (que j’étais) face à des figures paternelles intimidantes, à la télé et dans ma vie.

Comment se saisir de l’écriture ? C’est la question que posait Apostrophes, inlassablement, semaine après semaine - et que j’ai cherché, dans son ombre portée, à faire mienne.

Noël Herpe est écrivain et historien du cinéma. Il a publié de nombreux livres, entre autres son journal dans la collection de l'Arbalète aux éditions Gallimard.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Rembobiner Pivot", par Roger-Yves Roche (en ligne le 20 juin 2023).

Que retenir des années Apostrophes ? Noël Herpe, chaque semaine devant le poste pour assister à l’émission présentée par Bernard Pivot, fait le tour de la question à sa façon, toute personnelle : en parlant des auteurs qui l’ont marqué, sans fard et avec quelques couronnes.

