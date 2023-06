Christelle Bahier-Porte, Christophe Martin, Lesage ou l'invention comique

L’œuvre d’Alain-René Lesage (1668-1747) frappe par sa diversité : l’auteur de l’Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735) et de Turcaret (1709) s’est illustré aussi bien dans la fiction narrative en prose, publiant une douzaine de romans, que sur la scène théâtrale, faisant jouer une centaine de pièces, écrites seul ou en collaboration, pour la Comédie-Française puis pour les théâtres de la Foire. Cette œuvre abondante et protéiforme semble échapper à tout principe unificateur et son caractère apparemment disparate l’a longtemps exposée à un soupçon de facilité, voire d’opportunisme. Le parti pris du recueil des seize études ici réunies est de discerner dans l’invention comique lesagienne, tant romanesque que théâtrale, un puissant principe d’unité et d’originalité, et d’en prendre toute la mesure : il s’agit tout à la fois d’explorer les différentes facettes de ce régime comique, afin d’en mieux reconnaître la singularité et la modernité, et de le resituer dans son temps sans en négliger le devenir, entre oubli prolongé et postérités trop souvent méconnues.

—

Sommaire

Introduction · Christelle Bahier-Porte et Christophe Martin

PREMIERE PARTIE

Hybridations romanesques

chapitre I

Entre Avellaneda et Cervantès : les paradoxes des Nouvelles aventures de Lesage · David Alvarez Roblin

chapitre II

Réévaluer le merveilleux du Diable boiteux : savoir et merveille · Aurélia Gaillard

chapitre III

Poétique du regard dans la fiction lesagienne : Le Diable boiteux et Une journée des Parques · Floriane Daguisé

chapitre IV

La curiosité dans Le Diable boiteux et Gil Blas : un enjeu moral et poétique · Françoise Gevrey

chapitre V

Gil Blas de Lesage, une hybridation du roman comique et du journal à l’aube du XVIIIe siècle · Jean-Paul Sermain

chapitre VI

Lesage/Leibniz ou le roman comme machine à calculer · Slaven Waelti

chapitre VII

L’intertexte tragique dans Gil Blas : une voix discordante ? · Catherine Ramond

chapitre VIII

Les Aventures de Robert Chevalier, dit de Beauchêne : de l’histoire véritable au roman-mémoires · Jacques Cormier

DEUXIEME PARTIE

L’invention dramatique

chapitre IX

Le cousinage parodique revendiqué : Lesage et l’opéra · Judith le Blanc

chapitre X

Les Noces de Proserpine (1727) : une réécriture de Proserpine (LWV 58) ? · Yann Mahé

chapitre XI

À la cour du roi manant. Le royalisme paradoxal du Théâtre de la Foire · Jeffrey M. Leichman

chapitre XII

D’Orneval, l’ombre de Lesage ? · Nathalie Rizzoni

TROISIEME PARTIE

Lesage en héritage

chapitre XIII

Le dernier mot de Lesage romancier : une lecture du Livre sixième d’Estévanille Gonzalez · Paul Pelckmans

chapitre XIV

La Vie de don Alphonse Blas de Lirias : palimpseste et séquelle de Gil Blas · Francis B. Assaf

chapitre XV

Anatole France et Lesage ou la contagion de la fadeur · Guillaume Métayer

chapitre XVI

La réception hongroise de l’Histoire de Gil Blas de Santillane · Melinda Orbázi

Bibliographie

Index des personnes

Notices sur les contributeurs

Table des figures et illustrations

Crédits photographiques