Les Études françaises aujourd’hui : De la perception à l’émotion et à l’action (Niš, Serbie)

Faculté de Philosophie de l’université de Niš –

Département de langue et littérature françaises

&

Institut français de Serbie



ont l’honneur de vous inviter



au Seizième Colloque



Les Études françaises aujourd’hui :

De la perception à l’émotion et à l’action



qui aura lieu à la Faculté de Philosophie de l’Université de Niš (Serbie),



les 3 et 4 novembre 2023





S’articulant autour de trois axes principaux ― la linguistique, études littéraires et culturelles, la didactique du français langue étrangère ― ce colloque a pour objectif de réunir les spécialistes dans ces domaines, théoriciens et praticiens (enseignants, chercheurs, doctorants) de l’Europe du Sud-Est (pays des Balkans), de la France et des autres pays européens, mais aussi tous les francophones du monde entier dont les centres d’intérêt portent sur les littératures et cultures française et francophone, sur le français et la didactique du FLE, et leurs diverses formes et représentations.



En souhaitant que ce colloque des études de philologie française soit un lieu privilégié d’échange d’idées, de points de vues et de résultats des recherches et des pratiques actuelles, nous proposons pour le sujet englobant toutes les communications le thème suivant : DE LA PERCEPTION À L’ÉMOTION ET À L’ACTION.



La perception est une saisie d’information par l’action. Ce qui est perçu l’est toujours comme expression qui fait sens. Ainsi, la perception a-t-elle le caractère sémiotique. Comme une certaine réponse ou réaction à un événement ou à un phénomène, voire une action, la perception constitue l’émotion. De ce fait, les ressentis émotionnels sont des perceptions de l’engagement dynamique du sujet dans son interaction avec l’objet. Autrement dit, les émotions sont des attitudes corporelles et mentales exprimant la relation du sujet à l’objet émotionnel.



Aristote avait désigné ce phénomène par le mot kinèsis. Les Romains disaient motus animi, signifiant mouvement de l’âme. Decartes recourit au terme émotion qui, en français du XVIIe siècle, signifiait agitation ou émeute. Le monde extérieur, l’objet, ou l’Autre, suscite une émotion qui se manifeste comme une disposition à l’action, ce que nous lisons dans l’Année psychologique (Tcherkassof et Frijda 2014 : 507) : « La disposition à l’action forme le cœur de l’émotion : maintenir ou modifier la relation actuelle entre le sujet et l’événement afin de produire une situation plus favorable – ou moins défavorable – aux intérêts. »



Cette citation nous fait revenir à l’idée aristotélicienne selon laquelle l’émotion dérive de la raison. L’idée fut soutenue par Sartre qui, dans l’Esquisse d’une théorie des émotions (1939), avait défini l’émotion comme une conduite organisée et finalisée, et avait vu la conscience émotionnelle comme la conscience du monde : en tant qu’action, l’émotion permet de transformer le monde et d’agir face au problème que l’on affronte. Ainsi, l’intentionnalité est-elle au cœur de l’émotion. De même, l’intentionnalité est-elle au cœur de toute interprétation de nos perceptions, de nos émotions et de nos actions.



La conception relationnelle du triangle perception – émotion – action nous sert donc à indiquer des réponses complexes, et nous permet de prendre une de nombreuses pistes qui s’offrent dans nos études linguistiques, littéraires, culturelles, méthodiques et didactiques. Dans cette optique, sans vouloir s’y limiter, nous proposons d’explorer les sections et les pistes suivantes :



– la section littéraire et culturelle qui conjugue plusieurs perspectives des études de philologie française relatives aux Lettres : l’histoire et la théorie littéraires, la réévaluation des courants poétiques, le nouvel historicisme ; la critique thématique et phénoménologique, l’intertextualité ; l’aspect poétique, l’écriture narrative, la question de la forme ; la réception littéraire, l’histoire éditoriale d’une œuvre ou d’un auteur ; l’esthétique et l’aspect philosophique, les lois de l’art et la pensée du génie créateur, la sensibilité artistique et la pratique de l’auteur, les politiques et actions culturelles, etc.



– la section linguistique qui permettra d’aborder la linguistique française (phonétique, syntaxe, morphologie, sémantique, pragmatique, stylistique, lexicologie), ainsi que la sociolinguistique, la psycholinguistique, la politique linguistique, la linguistique de corpus, l’analyse du discours, la lexicographie, la traductologie, les études contrastives, la linguistique des contacts de langues et le bilinguisme (individuel, familial, sociétal), le plurilinguisme et l’éveil aux langues, la grammaire et le discours spécialisé, le français de spécialité, la francophonie, etc.



– la section didactique qui vise à établir les relations entre la théorie et la pratique dans le cadre de l’enseignement du français langue étrangère : l’évaluation, l’enseignement/apprentissage du FLE, les expériences pédagogiques, les théories linguistiques, sociolinguistiques, pragmatiques et autres en rapport direct avec l’enseignement/apprentissage du FLE, les stratégies d’apprentissage du FLE, le FLE et l’éducation plurilingue et interculturelle, le français précoce, l’enseignement/apprentissage du FLE et les TICE, etc.

Modalité de soumission des communications

Les propositions de communication se feront via le formulaire en format word joint à cet appel. Elles seront sélectionnées et évaluées selon l’originalité du sujet, l’approche et la contribution scientifique.



Calendrier

Date limite de soumission : 15 juillet 2023

Notification d’acceptation : 30 août 2023

Colloque : 3–4 novembre 2023

Renseignements sur le logement : 15 septembre 2023

Programme du colloque : 1 octobre 2023



Comité scientifique

Irina Babamova (Université « St. Cyrille et Méthode » de Skopje, République du Macédoine du Nord)

Nikola Bjelić (Université de Niš, Serbie)

Sanja Bošković Danojlić (Université de Poitiers, France)

Snežana Gudurić (Université de Novi Sad, Serbie)

Tatjana Đurin (Université de Novi Sad, Serbie)

Vladimir Đurić (Université de Niš, Serbie)

Jelena Jaćović (Université de Niš, Serbie)

Ivan Jovanović (Université de Niš, Serbie)

Lidia Cotea (Université de Bucarest, Roumanie)

Radana Lukajić (Université de Banja Luka, Bosnie et Hérzégovine)

Tatjana Samardžija Grek (Université de Belgrade, Serbie)

Ivana Miljković (Université de Niš, Serbie)

Jovica Mikić (Université de Banja Luka, Bosnie et Hérzégovine)

Snežana Petrova (Université « St. Cyrille et Méthode » de Skopje, République du Macédoine du Nord)

Selena Stanković (Université de Niš, Serbie)

Veran Stanojević Université de Belgrade, Serbie)

Dejan Stošić (Université Jean Jaurès de Toulouse, France)

Biljana Tešanović (Université de Kragujevac, Serbie)

Diana Popović (Université de Novi Sad, Serbie)

Jean-Marc Vercruysse (Université ďArtois, France)

Milica Vinaver Ković (Université de Belgrade, Serbie)

Aikaterini Vlachou (Université ďAristote de Thessalonique, Grèce)

Frano Vrančić (Université de Zadar, Croatie)

Nermin Vučelj (Université de Niš, Serbie)

Gueorgui Jetchev (Université de Sophia, Bulgarie)

Witold Ucherek (Université de Wrocław, Pologne)



Comité d’organisation

Nikola Bjelić (Université de Niš, Serbie)

Vanja Cvetković (Université de Niš, Serbie)

Vladimir Đurić (Université de Niš, Serbie)

Nataša Ignjatović (Université de Niš, Serbie)

Jelena Jaćović (Université de Niš, Serbie)

Ivan Jovanović (Université de Niš, Serbie)

Ivana Miljković (Université de Niš, Serbie)

Selena Stanković (Université de Niš, Serbie)

Nermin Vučelj (Université de Niš, Serbie)

Nataša Živić (Université de Niš, Serbie)

Stefan Zdravković (Université de Niš, Serbie)

Sofija Filipović (Université de Niš, Serbie)



Lieu du Colloque

Faculté de Philosophie, Université de Niš

2 rue Ćirila i Metodija, 18000 Niš, Serbie



Langue du Colloque

Les communications se feront en français.

Le temps alloué à chaque communication est de 20 minutes.



Publication des actes

Les communications seront soumises à un comité de lecture en vue d’une publication en 2024 dans la revue Facta Universitatis : series linguistics and literature éditée par l'Université de Niš.

Toutes les communications proposées seront soumises à une évaluation en double aveugle.



Frais d’inscription

Les frais d’inscription s’élèvent à 80 euros (9.600 dinars) par participant, payables en dinars serbes (RSD) par virment sur le compte : 840-1818666-89, numéro de référence : 74212139 ou en euro sur le compte de devise : 500100-100146351 (SWIFT MESSAGE МТ103-ЕУР IBAN: РС35840000000024379041). Les frais d’inscription sont payables également sur place et ils comprennent l’attestation de participation au Colloque, la documentation (le livre des résumés, le programme), les pauses-café, les déjeuners (buffet) à la Faculté de Philosophie, le dîner dans un restaurant, ainsi que la publication des actes du Colloque.



Logement

Les frais de logement sont à la charge des participants.



Contact

Pour toute information complémentaire, veuillez nous écrire à l’adresse suivante : efanis@filfak.ni.ac.rs