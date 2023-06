Cécile Barth-Rabot, La lecture. Valeur et déterminants d'une pratique

Qu’est-ce que lire quand la lecture est décrite comme « en crise » et érigée en « grande cause nationale » ? Comment choisit-on les livres qu’on lit ? Quel regard porte-t-on sur les textes ?

À partir de nombreux travaux issus de différentes disciplines, mais aussi d’entretiens menés avec des lectrices et lecteurs, cet ouvrage explore les « médiations » qui s’intercalent entre la production d’un texte et sa réception : le travail éditorial fait passer du texte au livre ; la critique et la médiation des professionnels du livre fabriquent sa valeur et sa visibilité ; l’école enseigne à lire, transmet catégories et hiérarchies et cherche à transmettre le goût de la lecture ; les politiques publiques et les bibliothèques encouragent la pratique ; les socialisations familiales et amicales la stimulent ; les dispositifs et sociabilités littéraires, des festivals aux rencontres d’auteurs et aux réseaux sociaux, lui permettent de se déployer. Autant de médiations qui, souvent à notre insu, produisent des effets sur les pratiques et les perceptions.

Un éclairage original sur une pratique qui, des militants aux pratiquants, des enseignants aux professionnels du livre, fait consensus, mais recouvre une grande diversité, socialement construite, de points de vue et de manières de faire.

Lire un extrait…

Cécile Rabot est sociologue de la littérature, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication, responsable du master métiers du livre et de l’édition de l’Université Paris Nanterre (Saint-Cloud) et directrice adjointe du Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP). Elle notamment publié La construction de la visibilité littéraire en bibliothèque, Presses de l’ENSSIB, 2015; avec Gisèle Sapiro (dir.). Profession? Écrivain, CNRS Editions, 2017.; « Et toi, tu lis quoi ? », in Manuel indocile de sciences sociales, La Découverte, 2019.

—

Sommaire

Partie I. Valeurs - La lecture, grande cause nationale

1. Le livre, objet sacré

2. Une pratique parée de vertus

3. La lecture, grande cause nationale

Partie II. Positionnements - Lecture et souci de soi

4. Se dire lecteur/lectrice

5. Se dire non-lecteur/non-lectrice

6. De la chambre à soi à l'otium : l'espace du lire

Partie III. Objets - Les logiques du choix

7. Valeur et visibilité des objets de lecture

8. Techniques du choix et indicateurs de valeur

Partie IV. Du livre au lire - Postures et appropriations

9. Postures

10. Appropriations