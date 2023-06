Robert McKee, Story. Concevoir des personnages pour la scène et l'écran

Traduction Olivier Cotte

Après son guide pour écrivains Story - Écrire un scénario pour le cinéma et la télévision, best-seller permanent, et son exploration inspirée de l'art de l'action verbale dans Story - Écrire des dialogues pour la scène et l'écran, l'expert le plus recherché dans le domaine de la narration apporte son éclairage sur la création de personnages fascinants et la conception de leur équipe. Story - Concevoir des personnages pour la scène et l'écran explore la conception de ce qui fait l'univers des personnages : la dimension, la complexité et le devenir d'un protagoniste, l'invention des personnages majeurs autour de lui, le tout entouré d'une distribution de rôles de service et de soutien.

Sommaire

Introduction

Les personnages contre les personnes

Le débat d'Aristote

Un auteur se prépare

CONSTRUIRE UN PERSONNAGE

Inspiration de personnages : l’extérieur

Inspiration du personnage : de l’intérieur vers l’extérieur

Rôles et personnages

Le personnage extérieur

Le personnage intérieur

Le personnage dimensionnel

Le personnage complexe

Le personnage achevé

Le personnage symbolique

Le personnage radical

L'UNIVERS DU PERSONNAGE

Le personnage dans le genre

Le personnage en action

Le personnage dans la performance



LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNAGES

Conception de la distribution

Conclusion : l'écrivain révolutionnaire

