Au prisme de la métaphore: repenser la relation entre philosophie et poésie (Lausanne)

En posant la poésie comme rivale de la philosophie, Platon a marqué du sceau de la querelle la relation entre philosophie et poésie. Cette relation conflictuelle devient ainsi un problème philosophique et un enjeu poétique. Mais cette querelle ne doit pas nous faire oublier que Platon écrivait ses thèses philosophiques sous formes de dialogues intégrant des mythes et autres figures poétiques. S’il pose la poésie comme rivale de la philosophie, c’est également parce que celle-ci contamine nécessairement le discours philosophique. Les développements ultérieurs ont réévalué cette relation, en prônant parfois l’identification de la philosophie et de la poésie, comme chez les romantiques allemands, ou au contraire en l’excluant, comme chez les positivistes logiques. Mais cette relation n’est jamais neutre et la problématique qu’elle abrite se doit d’être étudiée.



Dans cette relation tensive, une notion occupe une place essentielle: celle de métaphore. En effet, bien qu’elle soit souvent considérée comme une figure de style rattachée à la poésie, la métaphore égaye constamment le discours philosophique, nos multiples discours, poétiques ou ordinaires, et nos diverses formes de pensée, créative ou utilitaire. Comment cette métaphoricité du discours philosophique met-elle en jeu les rapports entre philosophie et poésie ? On peut alors penser cette métaphoricité selon les perspectives de Nietzsche, Derrida, Bachelard, entre autres. Dans quelle mesure les conceptions cognitivistes de Lakoff et Johnson (“everyday metaphor”), Turner et Fauconnier (“conceptual blending”), ou Forceville et Urios-Aparisi (“multimodal metaphor”) modifient-elles ces rapports ? Quelles sont alors les spécificités de la métaphore ? Faut-il distinguer plusieurs types de métaphores (philosophique, poétique, etc.) ? La métaphore se dilue-t-elle dans le raisonnement philosophique ?



Dans le cadre de ce colloque, nous invitons des propositions de communications qui explorent la relation entre philosophie et poésie au prisme de la métaphore. Voici une liste non limitative des sujets qui peuvent être abordés :



Métaphore et concept

L’articulation entre métaphore et concept chez Nietzsche, Derrida, Ricœur, Bachelard, etc.

La métaphoricité de la pensée chez Blumenberg, Lakoff et Johnson, Turner et Fauconnier, etc.

Cognition quotidienne et cognition créative / métaphore créative et métaphore quotidienne



Métaphore et esthétique

Créativité et poéticité de la métaphore

Expériences esthétique et poétique de la métaphore

Rapports figuratif et symbolique de la métaphore



Métaphore et discours

Métaphore dans les différents types de discours (poésie, psychanalytique, politique, éducatif, publicitaire, économique, quotidien, spirituel, etc.)

Valeurs et statuts de la métaphore

Multimodalité et multimédialité de la métaphore.

—



Les propositions (250-300 mots) sont à transmettre via le formulaire en ligne suivant d’ici au 30 septembre 2023: https://forms.gle/a2UoWyqE99sAkzGH7



Les personnes ayant soumis une proposition de communication recevront un message du comité organisateur du colloque avant le 15 novembre 2023 les informant de leur décision.

—



