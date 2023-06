Appel à contributions



Le 7 novembre 2023, Albert CAMUS aurait eu 110 ans.



À cette occasion, RENCONTRE DES AUTEURS FRANCOPHONES invite ses membres à rendre hommage à l'écrivain, au philosophe, au romancier, au dramaturge, à l'essayiste et au journaliste qu'il était, mais aussi à l'homme, français d'Algérie au destin exceptionnel et témoin engagé des grands débats du XXe siècle.



Exceptionnellement fraternel, CAMUS nous laisse un héritage inestimable qui ne cessera jamais de marquer les générations.



Nous vous convions à lui rendre hommage.



Le présent appel s’adresse à tous les auteurs de langue française, membres en ordre de cotisation de Rencontre des Auteurs Francophones, en quelque lieu qu'ils résident. Néanmoins, le comité de lecture se réserve le droit d'inviter de nouveaux auteurs - dont les projets de contributions seraient remarquables - à rejoindre le réseau.



Sont prévues deux éditions : Collection en couleurs et une édition en noir et blanc. Les créations artistiques accompagnant les textes sont donc les bienvenues.



Hommage à Albert CAMUS - "Créer, c'est vivre deux fois"



Un ouvrage de la collection "HOMMAGE" des Éditions RENCONTRE DES AUTEURS FRANCOPHONES, fondée par Sandrine Mehrez Kukurudz



Direction éditoriale Anna Alexis Michel



Direction scientifique Mona Azzam



Direction artistique Sandra Encaoua Berrih.



“Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition humaine est un fou.”

Les propositions de contributions doivent respecter les conditions suivantes :



• l'ouvrage à publier faisant partie de la collection "HOMMAGE" et souhaitant rendre hommage à l'ensemble de l'œuvre de CAMUS, la contribution peut prendre la forme, au choix du contributeur, d'un récit, d'une nouvelle, d'un essai ou d'un poème en rapport avec le thème proposé "Créer, c'est vivre deux fois"; les illustrations éventuelles seront en couleurs ou en noir et blanc ;



• il doit s'agit d'une contribution inédite ;



• la contribution doit comprendre un maximum de 3.000 mots ;



• la contribution en Times New Roman 12, interligne 1,5 en ficher Word ou PDF doit être adressée exclusivement à l'adresse courriel annamiami@live.fr avec la mention "HOMMAGE CAMUS" et votre nom d'auteur; les illustrations éventuelles devront être adressées en fichier séparé de format jpeg uniquement ;



• la contribution doit parvenir au comité avant le 31 juillet 2023 à 23H55/11:55PM, fuseau horaire EST des États-Unis;



• l'envoi devra contenir une biographie succincte de l'auteur (quatre lignes maximum).



Les décisions du comité de lecture et de l'éditeur sont discrétionnaires et irrévocables. ​



Pour les contributions retenues, il sera proposé la signature d'une autorisation de publication.