RETOURS À L’ANCIEN, CHEMINS D’AVANT-GARDE

À l’occasion du centenaire des Tréteaux de maître Pierre (1923-2023)

CONGRÈS INTERNATIONAL

25 et 26 mai 2023 ⎢ MADRID

5, 6 et 7 octobre 2023 ⎢ MONTPELLIER

APPEL À COMMUNICATIONS

Le 25 juin 1923, la création de la version scénique des Tréteaux de maître Pierre a lieu dans les salons de la princesse de Polignac à Paris. Il s'agit d'un opéra de chambre composé par Manuel de Falla sur un texte extrait du Don Quichotte, qui s'inscrit dans l'esthétique d'avantgarde qui se développe dans les années vingt : le néoclassicisme musical. Depuis, et alors que nous célébrons son centenaire, Les Tréteaux sont devenus une œuvre emblématique de la musique et de la culture espagnoles, dont le sillage a été suivi par de nombreux créateurs entre les deux guerres.

Cette composition nous offre une vision concentrée du nouvel univers sonore fallien, qui conduit le spectateur à reconsidérer les catégories de base dans le monde de l'art, telles que les différentes formes de néoclassicisme musical, la réinvention de l'identité nationale, les retours à l’ancien, la dichotomie entre tradition et modernité, la cohabitation du savant et du populaire, les correspondances entre musique et littérature, ou encore la présence des marionnettes dans le renouveau théâtral.

À travers ce congrès, nous voulons approfondir l’étude de l'œuvre, en tenant compte de ses origines, de ses facteurs déterminants, de son processus de création, des circonstances de sa création et de sa réception jusqu'à nos jours. Nous souhaitons également réfléchir aux différentes problématiques qu'impliquent Les Tréteaux de maître Pierre, ainsi qu'aux liens existant avec des œuvres similaires créées dans un contexte géoculturel proche. Les axes thématiques prioritaires qui seront abordés lors du congrès sont les suivants :

1) Les différentes visions et propositions du néoclassicisme musical. La réinvention de la tradition nationale.

2) Les retours au passé dans la musique de l'entre-deux-guerres ; un nouveau stile antico ?

3) Les transformations harmoniques, formelles et timbrales dans les années vingt.

4) La crise de l'opéra et l'essor du théâtre musical.

5) Le retable pour marionnettes et ses réinventions scéniques.

6) Les correspondances entre musique et littérature au cours de l'Âge d'argent de la culture espagnole.

7) Don Quichotte revisité : nouvelles constructions autour du mythe littéraire.

8) L’esthétique et les procédés compositionnels du Falla des années vingt.

—

RÉCEPTION DES PROPOSITIONS

Les propositions de communication doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse suivante : mulicoproject@gmail.com.

Ces propositions doivent comporter un résumé de moins de 500 mots et une brève bio/bibliographie de l’auteur. Elles peuvent être rédigées dans l’une des trois langues du congrès : espagnol, français, anglais. Date limite de réception des propositions pour la deuxième partie du congrès à Montpellier : le 31 août 2023.

Dans un délai de quinze jours, le comité scientifique notifiera si la communication a été acceptée ou non.

—

DIRECTION DU CONGRÈS

Yvan Nommick (Université Paul-Valéry Montpellier 3) Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid).

COMITÉ SCIENTIFIQUE

Carol A. Hess (University of California, Davis) Ruth Piquer Sanclemente (Universidad Complutense de Madrid) Chris Collins (University of Aberdeen) Nelson Orringer (University of Connecticut) Begoña Lolo (Universidad Autónoma de Madrid) Didier Plassard (Université Paul-Valéry Montpellier 3) Stéphan Etcharry (Université de Reims Champagne-Ardenne)

ORGANISATION

Proyecto de I+D «Correspondencias entre la música y la literatura en la Edad de Plata» (MULICO) (PID2019-104641GB-I00). Ministerio de Ciencia e Innovación RIRRA 21 (EA 4209, Université Paul-Valéry Montpellier 3) Universidad Complutense de Madrid