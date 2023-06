Des espaces francophones à la littérature de graphie française : conditions d’émergence et aspirations créatrices (ALTRALANG Journal - Sept. 2023)

Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed - Faculté des langues étrangères



Appel à contribution pour le numéro thématique Septembre 2023:



"Des espaces francophones à la littérature de graphie française : conditions d’émergence et aspirations créatrices"

Coordonné par :

Pr. Mohammed Salah AIT MENGUELLAT (Université d’Oran 2 Mohammed Ben Ahmed)





Le prochain numéro spécial de notre revue est consacré à la littérature francophone dans le monde et porte sur le thème "Des espaces francophones à la littérature de graphie française : conditions d'émergence et aspirations créatrices". Nous invitons les enseignants et les chercheurs à partager leurs réflexions, leurs analyses et leurs découvertes sur les différents aspects de cette littérature plurielle.



L'approche interdisciplinaire est cruciale dans les études littéraires francophones, car la littérature ne peut être comprise qu'en considérant les contextes sociaux, culturels et historiques qui la produisent. Comme l'a souligné Gayatri Spivak, la littérature est un "système complexe de signes qui est toujours lié aux contextes de production et de réception" (Spivak, 1988). Les études littéraires francophones doivent donc s'appuyer sur une variété de disciplines, telles que la sociologie, la philosophie, la linguistique, la politique et les arts visuels, pour fournir une perspective holistique de la littérature francophone (Moudileno, 2003). Les écrivains francophones ont souvent des origines culturelles et linguistiques variées, et il est crucial de prendre en compte ces perspectives multiples pour une compréhension complète de la littérature francophone dans son ensemble (Cixous, 1991).



Le thème de ce numéro thématique est inspiré par les réflexions critiques sur la manière dont la littérature francophone s'est développée dans des contextes géographiques et culturels variés et sur la manière dont elle a été façonnée par ces contextes. Nous sommes intéressés par les contributions qui explorent les différents espaces francophones du monde, notamment l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, l'Asie, le Proche-Orient, les Caraïbes, l'Europe et l'Océanie, et qui examinent les conditions d'émergence de la littérature francophone dans ces espaces.



Nous sommes également intéressés par les contributions qui examinent les différentes graphies de la littérature francophone, qu'elles soient françaises, créoles, dialectales ou vernaculaires, et qui étudient les implications de ces graphies pour la création littéraire. Nous encourageons les contributions qui se concentrent sur les écrivains francophones du monde entier, ainsi que sur leurs œuvres et leurs styles littéraires.



En outre, nous sommes intéressés par les contributions qui examinent les aspirations créatrices des écrivains francophones du monde entier, notamment en ce qui concerne les thèmes universels tels que la culture, la guerre, l'identité, l'exil, l’amour et la migration. Nous sommes également ouverts aux réflexions critiques sur les liens entre la littérature francophone et les autres formes d'art, tels que le cinéma, la chanson et les arts visuels.



Nous encourageons les contributions qui adoptent une approche comparative, en explorant les similitudes et les différences entre la littérature francophone et les autres littératures du monde, ainsi que les influences croisées entre les écrivains francophones et leurs homologues d'autres langues.



Aussi, nous sommes intéressés par les contributions qui s'intéressent aux enjeux politiques et sociaux liés à la littérature francophone, tels que la censure, la liberté d'expression et la représentation des minorités.



Enfin, la littérature francophone est en constante évolution et adaptation pour refléter les changements culturels et sociaux dans les communautés francophones. Comme l'a écrit Édouard Glissant, la littérature francophone doit être perçue comme une "poétique de la relation" qui permet de mettre en lumière les liens entre les cultures francophones du monde (Glissant, 1990). Les écrivains francophones s'inspirent de leur propre expérience et de leur culture pour produire une littérature qui reflète leur vision du monde. La littérature francophone, comme toute littérature, doit évoluer pour rester pertinente et en phase avec les enjeux de la société (Gikandi, 1991). C'est pourquoi il est important que la revue encourage la soumission d'articles portant sur une variété de thématiques et de perspectives, afin de stimuler un débat riche et diversifié sur la littérature francophone dans le monde.



Nous espérons que ce numéro spécial contribuera à stimuler la réflexion et le dialogue sur la littérature francophone dans le monde et à susciter de nouvelles recherches sur ce domaine riche et fascinant. Nous attendons avec impatience vos contributions et nous vous remercions de votre intérêt pour cette initiative.



- Axe "Littérature"



Les contributions pour cet axe devraient se concentrer sur les œuvres littéraires francophones du monde entier, en explorant les thèmes, les styles, les formes et les innovations de la création littéraire dans les différents espaces francophones. Nous sommes particulièrement intéressés par les contributions qui examinent les relations entre la littérature francophone et les autres formes d'art, ainsi que les influences croisées entre les écrivains francophones et leurs homologues d'autres langues. Les articles pourraient également se concentrer sur les aspirations créatrices des écrivains francophones, en explorant les thèmes universels tels que l'amour, la guerre, l'identité, l'exil et la migration, ainsi que les spécificités culturelles des différents espaces francophones.



Dans ce sillage, la littérature francophone maghrébine, et en particulier la littérature algérienne, offre une richesse de perspectives et de voix qui méritent d'être explorées et étudiées en profondeur. Des études récentes telles que "Littératures francophones et postcolonialisme" de Jean-Marc Moura et "Écrire l'Algérie" de Mireille Calle-Gruber témoignent de la vitalité de ce domaine de recherche.



- Axe "Didactique"



Les contributions pour cet axe devraient se concentrer sur l'enseignement et l'apprentissage de la littérature francophone dans les différents contextes éducatifs et culturels. Nous sommes intéressés par les contributions qui examinent les stratégies d'enseignement/apprentissage du FLE et les approches pédagogiques qui facilitent l'acquisition de compétences en lecture, en écriture et en communication en français dans des contextes francophones et non-francophones, par le biais du texte littéraire. Les articles pourraient également se concentrer sur les ressources didactiques, les technologies éducatives et les pratiques innovantes qui stimulent l'intérêt et l'engagement des apprenants pour la littérature francophone.



- Axe "Linguistique"



Les contributions pour cet axe devraient se concentrer sur l'analyse linguistique des œuvres littéraires francophones du monde entier. Nous sommes intéressés par les contributions qui explorent les choix linguistiques des écrivains francophones, notamment en ce qui concerne les registres de langue, les variations dialectales, les expressions idiomatiques et les emprunts linguistiques. Les articles pourraient également se concentrer sur les relations entre la littérature francophone et les questions de langue et d'identité culturelle dans les différents espaces francophones.





- Axe "Sociolinguistique"



Les contributions pour cet axe devraient se concentrer sur les questions sociolinguistiques liées à la littérature francophone, notamment la diversité linguistique, la diglossie, l'interculturalité et la représentation des minorités. Nous sommes intéressés par les contributions qui explorent les liens entre la littérature francophone et les enjeux politiques, sociaux et culturels dans les différents espaces francophones. Les articles pourraient également se concentrer sur les questions de genre, de classe et de race dans la littérature francophone, ainsi que sur les perspectives intersectionnelles.





- Axe "Arts visuels en littérature"



Les contributions pour cet axe devraient se concentrer sur les relations entre la littérature francophone et les arts visuels, tels que la peinture, la sculpture, la photographie, le cinéma et les arts numériques. Nous sommes intéressés par les contributions qui explorent les intersections entre les textes littéraires et les images visuelles.





- Axe "Civilisation"



L'étude de la civilisation dans les études littéraires francophones est un domaine crucial pour comprendre la littérature dans son contexte historique, culturel et social. En examinant les différents aspects de la civilisation, tels que l'histoire, la politique, la religion, l'économie, la géographie et la culture populaire, les études littéraires francophones peuvent aider à comprendre la signification de la littérature dans une perspective plus large. Les écrivains francophones sont souvent profondément influencés par les contextes socioculturels et historiques dans lesquels ils écrivent, et il est essentiel de comprendre ces contextes pour une compréhension approfondie de leur travail. En intégrant des réflexions sur la civilisation dans les études littéraires francophones, les chercheurs peuvent également contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques culturelles et sociales dans les communautés francophones dans le monde.



Il existe de nombreux exemples d'études qui intègrent l'axe de la civilisation dans les études littéraires francophones. Par exemple, le livre de Jean-Marc Moura, Les Littératures francophones : État des lieux et perspectives (2010), offre une perspective claire et informée sur la littérature francophone dans un contexte civilisationnel plus large. De même, l'ouvrage collectif Le Maghreb littéraire : écritures et représentations (2018), dirigé par Lise Gauvin et Kenza Sefrioui, examine la littérature maghrébine dans le contexte de la civilisation maghrébine et de ses relations avec la France. En encourageant la soumission d'articles portant sur l'axe de la civilisation, la revue peut fournir une plateforme pour des études innovantes et perspicaces sur la littérature francophone dans son contexte culturel et historique plus large.



En somme, ce numéro thématique de la revue propose d'explorer les conditions d'émergence et les aspirations créatrices de la littérature francophone dans le monde, à travers ces axes distincts de la soumission d'articles. Les études littéraires francophones actuelles sont marquées par des théories et des approches interdisciplinaires, qui examinent les textes littéraires dans leur contexte sociohistorique, politique, culturel et linguistique. Des théoriciens tels que Édouard Glissant, Achille Mbembe, Souleymane Bachir Diagne et Felwine Sarr, ainsi que des ouvrages clés tels que "Poétique de la Relation", "Le Devoir de violence", "En quête d'Afrique(s)" et "Afrotopia", ont influencé les études littéraires francophones contemporaines. Ce numéro spécial vise à contribuer à cette conversation passionnante et en constante évolution sur la littérature francophone dans le monde.



