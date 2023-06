Daniel Delbreil, Gerald Purnelle (dir.), Cent ans et après. L'ombre lumineuse d'Apollinaire

Ce volume est issu du travail de réflexion des vingt-trois chercheurs apollinariens à l'occasion du centenaire, en 2018, de la publication du recueil Calligrammesd’Apollinaire et de la mort du poète. À cet occasion, l’ouvrage salue et récapitule différentes facettes de la production multiple et novatrice d’un «poète dans tous les domaines», en poésie, en fiction, en théâtre et en critique d’art, et d’un «poète parmi les poètes».

Le recueil Calligrammes, loin de rompre radicalement avec la poésie du passé, porte l’empreinte d’un lyrisme ancré dans la tradition et dans l’œuvre antérieure d’Apollinaire (par l’expression affective, le recours au mythe, la présence de motifs symboliques comme l’ombre), mais aussi renouvelé par l’usage de la matérialité textuelle, l’ouverture aux nouveaux médias…

Si Calligrammes renouvelle la poésie, c’est aussi et d’abord dans la dimension visuelle du poème. Le calligramme, d’abord mal compris ou critiqué, a été d’un apport capital pour l’évolution de la poésie moderne. Son impact sur l’émergence de la poésie concrète ou visuelle est ici réabordé. Il a puissamment contribué à la fortune d’Apollinaire dans d’autres domaines linguistiques (Iran, Brésil, Hongrie, Autriche).

La dimension thématique de l’œuvre n’est pas oubliée, dans ses territoires lyriques comme dans ses aspects les plus extrêmes, tels que la sexualité et la scatologie.

Cet ouvrage collectif confirme enrichit certaines approches, comble certaines lacunes, lève quelques énigmes, corrige des erreurs, ouvre des champs nouveaux de recherche. Il témoigne surtout, par la diversité des contributeurs, du prestige exceptionnel de l’écrivain Apollinaire.

Sommaire

Daniel DELBREIL, Introduction. Cent ans après, l'ombre lumineuse d'Apollinaire

Le poète du calligramme à travers le monde

Mohamad Hossein DJAVARI, Guillaume Apollinaire en Iran. De l'influence à la réception

Juliana Di Fiori PONDIAN, Calligrammes d'Apollinaire au Brésil. Réception, édition, traduction

Ildiko SZILAGYI, Guillaume Apollinaire en Hongrie

François NAUDIN, Les calligrammes viennois de la contestation

Le poète de Calligrammes

Jean ARROUYE, Le lieu de l’émotion dans les calligrammes d’Apollinaire

Mario RICHTER, Apollinaire et le « talisman / Mort et plus subtil que la vie » (« Les Collines »)

Katarina REMPE, Une poétique de la pensée mythique chez Apollinaire : « Merveille de la guerre »

Philippe WAHL, « Ombre » d’Apollinaire. Poétique de la forme changeante

Laurent FOURCAUT, Calligrammes : le chef d’orchestre et l’araignée

Un poète entre passé et avenir

Martial LENGELLÉ, « Oiseau tranquille au vol inverse oiseau ». Topologie du texte dans Alcools

Federica LOCATELLI, Guillaume Apollinaire : de la « Farce » à la « Force » du Miroir

Yves-Marie BOUILLON, Apollinaire prophète ? Questions autour des « Collines », d’« Il y a », des

Mamelles de Tirésias

Jean-Pierre BOBILLOT, Apollinaire, « devin médiopoétique »

Clémence JACQUOT, « Que dire des métamorphoses » ? Réception de « Carte Postale » par son

adaptation en court métrage d’animation

Un poète parmi les poètes

Jean-Pierre PAULHAC, Apollinaire et Villon

Laura GIURDANELLA, L’étincelle baudelairienne, médiatrice entre Apollinaire et Ungaretti

Antoine PIANTONI, Les postérités de Phantase. Apollinaire et les séductions de la fantaisie

Frédéric CANOVAS, « Le dernier poète sensible ». Apollinaire vu par Paul Léautaud

Un « poète dans tous les domaines »

Sylvie DECORNIQUET, Apollinaire et Cézanne

Jeanne VÉRON, Les foules dans Le Poète assassiné, La Femme assise, Les Onze Mille Verges et La Rome des Borgia

Christa DOHMANN, Apollinaire pornographe ? Le Jeune Don Juan, la Chanteuse allemande et

Guillaume Apollinaire

Samir MARZOUKI, Le bestiaire érotique dans Les Onze Mille Verges

Alain CHEVRIER, La joyeuse scatologie d’Apollinaire