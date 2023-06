Penser la culture sensorielle : approches interdisciplinaires (revue Eclats)

Appel à contributions pour la revue Eclats

Penser la culture sensorielle : approches interdisciplinaires

La revue en ligne scientifique et transdisciplinaire Eclats est une revue créée au sein de l’école doctorale 592 LECLA « Lettres, Communication, Langues, Arts » de l’Université Bourgogne Franche-Comté. Inscrite au Directory of Open Access Journals depuis décembre 2022, la revue accueille les contributions de chercheurs et chercheuses, débutant·es ou confirmé·es, affilié·es aux disciplines suivantes : lettres modernes et classiques, langues et civilisations, sciences du langage, sciences de l’information et de la communication, arts de la scène et du spectacle.



Ce quatrième numéro de la revue Éclats sera consacré à la notion de culture sensorielle. Les modalités sensorielles, leurs usages, leurs représentations et leurs hiérarchies les unes par rapports aux autres sont considérés comme des phénomènes culturels, construits historiquement, soumis à une grande variabilité selon le contexte retenu (Ong, p. 25-30, in Howes, 1991). À partir d’une notion qui paraissait, à sa naissance, vague et polymorphe (Howes & Marcoux, 2006), les LSHS ont pu décrire des phénomènes culturels variés, faisant du concept de « culture sensorielle » un outil essentiel à l’étude scientifique des productions culturelles dans ce qu’elles ont de plus incarné.



Intitulé Penser la culture sensorielle : approches interdisciplinaires, ce numéro de la revue Eclats cherche à explorer les interactions entre la culture (à travers ses diverses productions) et le monde sensible, pour mettre en évidence à quel point nos pratiques culturelles, artistiques et intellectuelles sont loin d’être des entités désincarnées produites par de purs esprits. Le numéro favorisera en priorité les approches interdisciplinaires et multisensorielles, et sera organisé autour des axes suivants :





Axe 1 : Dire, écrire, signifier

Les métaphores sensorielles et métaphore dans les langues naturelles ;

Sensorialité, sensible et sciences du langage : stylistique, linguistique cognitive, sociolinguistique, ethnolinguistique, sémantique ;

Sensorialité, langues et humanités numériques : perspectives issues du TAL, pratiques de text-mining, etc. ;

Sensorialité et analyse du discours (analyse gestuelle, phonologique, prosodique, etc.) ; sensorialité et iconicité ; sémiotique du sensible ; sensorialité et discursivité ;

Sensorialité et sensibilité dans les discours spécifiques : discours situés, discours politiques, historiques, épistémologiques, autobiographiques, etc. ;

Axe 2 : Représenter, médiatiser, formaliser

Multisensorialité et multimedialité sur scène : spectacles, installations et performances sensorielles dans les arts du spectacle ;

Culture sensorielle et culture matérielle : représenter les objets du quotidien, représenter les sensoria du passé, matérialité sensorielle des productions culturelles (textes papier et numériques, pratiques de bibliophilie, archives, manuscrits, documents, etc.) ;

Perspectives génériques dans la littérature et les arts (poésie en vers et en prose, essai, roman, théâtre, formes multi-génériques, témoignages, etc.) ; sensorialité et histoire des genres littéraires ; sensorialité et médias numériques ;

Poétiques sensorielles, multisensorielles et synesthésiques de l’Antiquité à la littérature contemporaine : notions de représentation, description, mimésis, ekphrasis, mise en scène, etc. ;

Axe 3 : Comparer, organiser, normer

Perspectives interculturelles et interlangues : contact culturel sensoriel, multiculturalisme sensoriel, traduire et adapter les cultures sensorielles, sensorialité et altérité, discrimination et impérialisme sensoriels dans les textes et les langues, etc. ;

Sensorialités et sensibilités marginales : cultures sensorielles d’avant-garde, cultures sensorielles minoritaires, marginalisées, considérées comme déviantes, subversives, etc. ; sensorialités non-humaines, notamment dans des perspectives écocritiques ;

Sensorialités normatives et esthétiques prescriptives dans les productions culturelles : sensorialité et salubrité, sensorialités des contre-cultures, sensorialités politiques, etc. ;

Sensorialité et disability studies : représentations culturelles, littéraires et artistiques des troubles de la sensorialité ;

Axe 4 : Exprimer, recevoir, interpréter

Sensorialité, sensibilité et émotions : expression et expressivité des sens, manifestations sensorielles des émotions dans les productions culturelles ; subjectivité sensible et sensorialité ; sensorialité dans les expressions autobiographiques et autoréférentielles ;

Sensorialité et réception : lecture et herméneutique sensorielle, empathie, théorie de l’embodiment, approches soma-esthétiques ; réécritures et adaptations multisensorielles et multimédiales d’œuvres littéraires ; rôle des sens dans la critique, etc. ;

Sensorialité et épistémologie dans les lettres et les arts : rhétoriques de l’effet, sensorialité et pensée théorique, sensorialité et épistémocritique ;

Modalités de soumission

Votre proposition de contribution (environ 300 mots), accompagnée d’une courte notice bio-bibliographique, est à envoyer à l’adresse articles.eclats@gmail.com pour le 15 septembre 2023, en indiquant le ou les axes dans lesquels elle pourrait s’inscrire. Les réponses seront envoyées aux auteurs et autrices pour le 15 octobre, au plus tard.

Si votre proposition est retenue, nous attendons votre article pour le 15 janvier 2024. Les articles seront évalués en double-aveugle par des spécialistes extérieurs au comité de rédaction.

La revue Eclats est soutenue par la pépinière de revue en Open Access Préo de la MSH de Dijon. Toutes nos publications s’inscrivent dans la voie « diamant » de l’accès ouvert : sans aucun frais, ni pour les auteurs, ni pour les lecteurs.

Pour plus d’informations : https://preo.u-bourgogne.fr/eclats/

Pour adresser vos questions concernant l’appel ou la revue : articles.eclats@gmail.com

