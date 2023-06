Décolonial et universel : perspectives croisées (Bordeaux)

Séminaire « Décolonial et Universel », 2e année (2023-2024)

10h30-12h30, les jeudis, salle Jean Borde de la Maison des Sciences de L’homme de Bordeaux

Ce séminaire est un séminaire de lectures théoriques et critiques animé par des non-spécialistes. Il ne s’agit pas de produire un savoir « par en haut », mais plutôt de proposer des pistes de lectures de manière horizontale. La personne chargée de l’introduction de la séance présente l’auteur, les concepts clés et des pistes enthousiasmantes pour les collègues. Elle ne dispose pas d’une autorité quelconque sur l’auteur. Elle a donc le droit de dire « je ne sais pas ».

L’idée est de penser avec les auteurs et non pas contre eux. Il ne s’agira pas de procéder à des lectures pointant tel ou tel défaut, mais plutôt d’essayer de comprendre en quoi cet auteur peut nous servir aux uns et aux autres, par-delà nos disciplines et nos terrains différents.

Le décolonial est entendu comme un concept souple, que l’on pourrait définir comme processus de déprise de la colonialité du pouvoir. Post / dé / anti pourront dialoguer entre eux, l’essentiel étant de dessiner des constellations théoriques pouvant rassembler les chercheurs entre eux.

Séances mensuelles :



Jeudi 23 novembre 2023 : Yala Kisukidi présente son Dialogue transatlantique (avec Djamila Ribeiro, Anacaona), en discussion avec sa traductrice en portugais, Natalia Guerellus



Jeudi 14 décembre 2023 : Stéphane Dufoix présente sa synthèse Décolonial (Le mot est faible, Anamosa, 2023), en discussion avec Michel Cahen



Jeudi 18 janvier 2024 : Lissell Quiroz présente son ouvrage Pensées décoloniales. Une introduction aux théories critiques d’Amérique latine, Zones, 2023, en discussion avec Elara Bertho



Jeudi 15 février : Irène Hirt présente son article « Un monde carte. Pouvoir colonial et empowerment des femmes autochtones cartographes », en discussion avec Chloé Buire



Jeudi 14 mars : Choix de textes par Emmanuelle Spiesse du recueil Critical Race Theory. Une introduction aux grands textes fondateurs (Dalloz, 2017), de Hourya Bentouhami et Mathias Möschel



Jeudi 16 mai : Sabelo Ndlovu-Gatsheni présente son ouvrage Epistemic Freedom (Routledge, 2018), en discussion avec Fiona Gedeon Achi et Sylvère Mbondobari

Le fil des discussions de l'an passé, 2022-2023, peut être trouvé à cette adresse.