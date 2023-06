Sixièmes Doctoriales de la Société française de Littérature Générale et Comparée (Angers)

6e Doctoriales de la Société française de Littérature générale et comparée (SFLGC)

Les 22 et 23 juin 2023, à l’Université d’Angers

Il s’agit d’un rendez-vous important pour les jeunes chercheuses et jeunes chercheurs de la discipline comparatiste, qui pourront présenter leurs travaux lors de panels thématiques et échanger entre eux et avec des enseignantes-chercheuses et des enseignants-chercheurs en littérature comparée, provenant de diverses universités, lesquels professeurs tiendront des conférences sur tous les enjeux de la recherche comparatiste.

Des ateliers et tables-rondes sont prévus sur les revues doctorales et divers aspects du travail de recherche doctorale en LGC. Le Prix de thèse de la SFLGC sera remis lors du cocktail du jeudi 22 juin.

Jeudi 22 juin

9h15 - 10h00: Café d'accueil

10h00 - 10h30, Ouverture: interventions de Jean-Louis Haquette, Université de Reims, président de la SFLGC, Nicolas Clere, directeur du pôle doctoral,Université d’Angers, Carole Auroy, directrice adjointe de l’Ecole doctorale ALL-Pays de la Loire, Eric Pierre, doyen de la Faculté LLSH, Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers, vice-présidente à la recherche de la SFLGC.



10h30 -11h30 Intervention d’Anne-Gaëlle Weber, présidente de la 10e section du CNU, et Isabelle Krzywkowski, vice-présidente de la 10e section duCNU.



11h45-13h00 Panel n°1 (Salles D37, D38, D40)



14h15 - 15h00 Présentation de l’Atelier Doctorants, animée par Elodie Coutier (Sorbonne Université),

Delphine Edy (Université de Strasbourg), Jean-LouisHaquette (Université de Reims) et Laurence Riu-Comut (Université de Pau et des Pays de l'Adour).



15h00 - 16h00 Table-ronde autour des revues des Écoles doctorales, animée par Bertrand Guest (Université d'Angers) avec Carole Auroy (Universitéd'Angers), Etienne Garnier (Université d'Angers),

Isabelle Poulin (Université Bordeaux-Montaigne) et Blanche Turck (Université Bordeaux-Montaigne).



16h30 - 17h45 Panel n°2 (Salles D37, D38, D40)



18h00 Remise du Prix de Thèse de la SFLGC à Louise Dehondt par Jean-Louis Haquette, président de la SFLGC, en présence de Philippe Simoneau,Vice-Président Recherche de l’Université d’Angers.



Vendredi 23 juin



8h30 Café d'accueil



9h00 - 10h15 Panel n°3 (Salles D37, D38, D40, D41)



10h30 - 11h30 Conférence de Claudine Le Blanc (Sorbonne Nouvelle) : « La distance des corpus dits distants : littérature comparée et littératures extra-européennes ».



11h30 - 12h30 Table-ronde sur les co-tutelles, animée par Jean-Louis Haquette (Université de Reims), avec Monica Barsi (Università degli Studi di Milano), Alessia Della Rocca (Università degli Studi di Milano - Université d'Angers), Sasha Richman (Université de Strasbourg - RijksuniversiteitGroningen), Tatiana Victoroff (Université de Strasbourg).



14h00 - 15h00 Conférence de Zoé Schweitzer (Université Jean-Monnet Saint-Étienne) : « Présent, passé et retour : le jeu des temporalités ».



15h00 - 16h15 Panel n°4 (Salles D37, D38, D40)



16h15 Mots de clôture.