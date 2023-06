Métaphores de la guerre (Revue de philologie et de communication interculturelle)

(English version bellow)

REVUE DE PHILOLOGIE ET DE COMMUNICATION INTERCULTURELLE

Vol.7, No.2/Juillet 2023

Métaphores de la guerre



Le débat toujours croissant sur la question de savoir si la propension à la guerre est une caractéristique innée des êtres humains ou, au contraire, une construction sociopolitique et un phénomène culturel, a suscité plus de partisans des deux camps que de réponses exclusives. Cela s'explique principalement par le fait que la définition de la guerre a toujours été inclusive et soumise à une rhétorique persuasive destinée à obtenir le soutien de l'opinion publique ou à susciter une dissociation totale. Le terme guerre est associé en général à des mots et expressions comme menace, hostilité, attaque, conflit, choc des armes, forces opposées, défense, violence, mort, destruction. Ce sont des syntagmes qui viennent à l'esprit lorsque l'on est exposé à des messages sur le sujet. La guerre est désignée aussi par des mots clés plus récents et d'actualité tels que crime, holocauste, camps de concentration, chambres à gaz, attaque terroriste, asymétrie, cyberguerre, contre-attaque, déplacement, réfugiés, ou à des mots abstraits comme paix, justice, pouvoir, liberté, mal, hostilité, bravoure, lâcheté. Il semble donc que chaque concept fonctionnel militaire et politique important, dans un discours particulier de structuration de l'esprit, soit inhérent à la guerre, bien que la culture militaire soit par essence fortement basée sur le principe de la défense et du maintien de la paix.

Au cours de l'histoire de l'humanité, la définition de la guerre a subi des changements majeurs en ce qui concerne les concepts fondamentaux, les capacités et les effectifs. Deux des principaux facteurs de cette transformation continue sont les stratégies de communication raffinées utilisées pour rendre compte de la guerre et le développement d'une technologie de pointe. Les discours de guerre, les métaphores et les euphémismes dans lesquels nous vivons structurent le monde d'aujourd'hui et font parfois agir le langage comme une « organisation terroriste » (Collins, Glover 2002) qui façonne et « apprivoise » la réaction du public à des idées qui, autrement, auraient été impensables ou inacceptables. En utilisant des métaphores de la guerre dans la communication et le discours, un état d'esprit particulier est mis en place. Cela a pour rôle de familiariser le public avec l'arrière-plan psychologique troublant du message, avant toute autre chose, afin que le contexte de tension soit inclus dans le processus de réception et d'interprétation. Par conséquent, un ensemble de croyances sédimentées par l'utilisation extensive de métaphores structurelles liées à la guerre est accessible chaque fois que des groupes métaphoriques particuliers destinés à façonner le sens émotionnel sont utilisés. Ils établissent automatiquement la vibration de lecture et de décodage et façonnent la réponse émotionnelle inconsciente aux textes/discours sur ces sujets, principalement en raison des expériences passées et des diverses définitions de la guerre qui ont, tout au long de l'histoire de l'humanité, établi une tendance de pensée en la matière.

Nous invitons à soumettre les chercheurs et les spécialistes de différents domaines comme la littérature, les arts visuels, les études culturelles, les études sur le genre et l'identité, la philosophie, l'anthropologie, la linguistique, l'acquisition des langues, etc. et tous ceux qui sont intéressés par l'échange d'approches théoriques et pratiques sur ces sujets. Nous suggérons les sujets suivants, mais des communications sur d'autres aspects du thème de la conférence sont également les bienvenues :



-La guerre dans la littérature, les biographies et les arts visuels ;



-La fiction d'après-guerre ;



-La fiction utopique et dystopique ;



-Cultes de héros, mythes et légendes ;



-Poésie des guerres mondiales ;



-Poésie confessionnelle ;



-Anecdotes militaires et argot ;



-Métaphores de guerre et conflits identitaires ;



-Traumas et migration ;



-Langage diplomatique et discours ;



-Les effets du langage sur le pouvoir ;



-Communication totalitaire et propagande ;



-Langues étrangères et politiques linguistiques dans l'armée ;



-Les compétences linguistiques en tant que principal outil d'interopérabilité au sein de l'OTAN;



-Compétence interculturelle militaire ;



-Communication stratégique militaire



-Vocabulaire technique militaire ;



-La couverture médiatique de la guerre et du terrorisme ;



-Genre, race, âge et handicap dans l'armée ;



-Implications de la culture militaire et des stéréotypes ;



-Déploiement et familles des militaires ;



-L'éducation et la (ré)adaptation à la vie militaire/civile/ancien combattant.



Veuillez noter que la liste des sujets mentionnés ci-dessus n’est pas exhaustive et que toutes les contributions sur le thème proposé sont les bienvenues. En outre, la section intitulée Varia reçoit des propositions d’articles qui ne sont pas liés à la thématique courante.



MODALITÉS DE SOUMISSION :



Les contributions, inédites et rédigées en français, en anglais ou en roumain, seront envoyées, avant le 31 juillet 2023, aux adresses:



Daniela MOLDOVEANU : daniela.moldoveanu@mta.ro



Andreea PREDA : andreea.preda@mta.ro



Les articles soumis au processus d'évaluation seront retenus par le comité en fonction de leur importance, originalité, contenu technique, style, clarté et pertinence par rapport au thème de la revue. Pour plus d'informations sur les consignes éditoriales, n'hésitez pas à consulter notre site web : https://jpic.mta.ro/.

—



JOURNAL OF PHILOLOGY AND INTERCULTURAL COMMUNICATION



Vol. VII, No.2/ July 2023



War Metaphors



The ever-growing debate over whether the propensity toward war is an innate feature of human beings or, on the contrary, a socio-political construct and cultural phenomenon, has created more advocates of both sides than exclusive answers. This is mainly because the definition of war has always been inclusive and subject to a persuasive rhetoric meant to either secure public support or elicit utter dissociation. From words and expressions like: threat, hostility, attack, conflict, clash of arms, opposing forces, defense, violence, death, destruction, usually associated with the broad term “war” and which tend to come to one’s mind when exposed to messages on the subject, to more recent and topical keywords such as holocaust, concentration camps, gas chambers, crime, terrorist attack, asymmetry, cyber warfare, counterstrike, displacement, refugees, or to abstract words like peace, justice, power, freedom, evil, hostility, bravery, cowardice, it seems that every important military and political functional concept, within a particular mind-framing discourse, is inherent to war, although military culture is in essence heavily based on the principle of defense and peacekeeping.

During human history, the definition of war has suffered major changes regarding core concepts, capabilities and manpower, two of the main factors of this ongoing transformation being the refined communication strategies used to report on war and the development of state-of-the-art technology. The war discourses, metaphors and euphemisms we live by structure today’s world and some of the times make language act as a “terrorist organization” (Collins, Glover 2002) that shapes and “domesticates” public response to ideas that otherwise would have been unthinkable or unacceptable. By using war metaphors in communication and discourse, a distinctive frame of mind is set to acquaint the public with the unsettling psychological background of the message, before anything else, so that the tensional context is included in the reception and interpretation process. Thus, a set of beliefs sedimented through the extensive use of structural metaphors related to war is accessed whenever particular metaphorical clusters meant to shape emotional meaning are used. They automatically set the reading and decoding vibe and fashion the unconscious emotional response to texts/discourses on such topics, mainly due to the past experiences and various definitions of war that have along the history of humankind established a trend of thought on the matter.

We invite scholars as well as practitioners from different fields of expertise including literature, visual arts, cultural studies, gender and identity studies, philosophy, anthropology, linguistics, language acquisition, etc., and all those interested in exchanging theoretical and practical approaches to these topics. We suggest the following topics, however, papers on other aspects of the conference theme are also welcome:



-War in literature, biographies and visual arts;



-Postwar fiction;



-Utopian and dystopian fiction;



-Hero cults, myths and legends;



-Poetry of the World Wars;



-Confessional poetry;



-Military anecdotes and slang;



-War metaphors and identity conflicts;



-Trauma and migration;



-Diplomatic language and discourse;



-Power effects of language;



-Totalitarian communication and propaganda;



-Foreign languages and language policies in the military;



-Language skill as a main interoperability tool in NATO;



-Military cross-cultural competence;



-Military strategic communication;



-Military technical vocabulary;



-Media coverage of war and terrorism;



-Gender, race, age and disability in the military;



-Implications of military culture and stereotypes;



-Deployment and military families;



-Education and (re)adjustment to military/civilian/ veteran life.



Please note that the above topics are not exclusive and we welcome all contributions on the proposed theme. Likewise, the journal section titled Miscellaneous may include papers that are not related to the present theme.



HOW TO SUBMIT:



Contributions should be sent by July 31st 2023 to:



daniela.moldoveanu@mta.ro

andreea.preda@mta.ro



Submitted papers are subject to PEER REVIEW and will be evaluated according to their significance, originality, technical content, style, clarity, and relevance to the journal theme.



For more information, feel free to check our website: https://jpic.mta.ro/.