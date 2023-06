Animaux et violences dans les mondes hispaniques. Époque médiévale et moderne (Madrid)

[Français]

La conception du vivant qui prédomine en Occident se caractérise par une opposition ontologique entre l’homme et les autres animaux. À partir d’approches plurielles (iconographiques, textuelles ou matérielles), cette journée prétend interroger l’une des dimensions inhérentes à cette vision, celle de la violence associée aux animaux. L’objectif de la rencontre interdisciplinaire est ainsi d’explorer l’usage de l’animal en tant que symbole, objet ou instrument de la violence des hommes dans le monde hispanique médiéval et moderne. En étudiant les animaux, dans leurs réalités matérielles ou leurs représentations, à l’aune du concept de violence, la journée invite enfin à repenser leur place dans les sociétés du passé en accordant une importance aux continuités et aux ruptures.

Voir sur Fabula le détail du programme…

[Español]

La concepción de los seres vivos que prevalece en Occidente se caracteriza por una oposición ontológica entre el hombre y los demás animales. A partir de diversos enfoques (iconográficos, textuales o materiales), esta jornada pretende examinar una de las dimensiones inherentes de esta visión, la de la violencia asociada a los animales. El objetivo del encuentro interdisciplinar consiste en explorar el uso del animal como símbolo, objeto o instrumento de la violencia humana en el mundo hispánico medieval y moderno. El estudio de los animales, tanto en sus realidades materiales como en sus representaciones, y a la luz del concepto de violencia, nos invita finalmente a cuestionar el lugar que ocupan los animales en las sociedades del pasado, con especial atención en las continuidades y rupturas.