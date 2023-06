William Blake, Le mariage du ciel et de l'enfer (trad. & préf. A. Gide)

« Malédiction tonifie ; Bénédiction lénifie. »

Attaque en règle de toutes les valeurs établies, Le Mariage du Ciel et de l’Enfer est, selon son traducteur André Gide, « le plus significatif et le moins touffu des “livres prophétiques” du grand mystique anglais ». Peintre, poète, graveur, aquarelliste, philosophe, William Blake manie, avec dextérité et humour, les images, les formules, les proverbes et les aphorismes : il les retourne, les détourne, les condense, les distend. Bref, il utilise la capacité de déformation des images pour défaire, une à une, les grilles à travers lesquelles on les interprète. De ses « visions mémorables » aux fameux « proverbes de l’enfer », c’est le choc des contraires qui s’affirme ici pour, in fine, célébrer la face obscure de toute chose. Enflammé par la révolution, William Blake préfigure quelques-unes des lignes de force du romantisme, attaquant la prudence et le calcul au nom de la réconciliation du désir, de la sagesse et de la raison.

Texte hors-norme au pouvoir de subversion intact, Le Mariage du Ciel et de l’Enfer continue de fasciner plus de deux-cents ans après sa première publication, et cent ans après la somptueuse traduction d’André Gide que reprend ce volume.

William Blake (1757-1827) est un artiste peintre, graveur et poète pré-romantique britannique. Il est l’auteur d’une œuvre inspirée de visions bibliques à caractère prophétique. Son style halluciné est moderne et le distingue de ses pairs, bien que ses thèmes soient classiques.