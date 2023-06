Muriel Fabre-Magnan, L'institution de la liberté (2de éd.)

L’interdit est-il l’ennemi de la liberté ? Celle-ci est-elle toujours du côté du permis ? Cet ouvrage montre que la réponse à ces questions n’est pas si simple. Le consentement et le contrat ne suffisent pas à garantir la li-berté, et ils en sont même parfois les fos-soyeurs ; à l’inverse, l’interdit ou la dignité n’en sont pas toujours les ennemis.

La simple non-ingérence de l’État ne suffit en réalité pas pour assurer l’autonomie des personnes et le pluralisme des choix de vie. Le droit a alors un rôle à jouer pour soutenir la liberté, entendue comme le projet et le pro-cessus d’émancipation de tous et de chacun. La liberté des modernes et les droits de l’homme doivent être défendus. Mais confor-ter les acquis de la liberté individuelle sup-pose de s’intéresser à ce dont elle a besoin pour être instituée, et ce afin d’éviter qu’elle ne se délite ou ne se retourne contre les plus faibles. La liberté ne peut pas être la liberté de détruire ce qui protège et garantit la liberté.

Professeure de droit à l’université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne), Muriel Fabre-Magnan est l’auteur de nombreux ouvrages, principa-lement aux Puf, d’introduction générale au droit, de droit des contrats ou encore de droit de la responsabilité civile.

Sommaire

Chapitre 1. Généalogie de la liberté

Chapitre 2. Les leurres du tout-consentement

Chapitre 3. Le retournement de la liberté

Chapitre 4. Liberté et interdit

Chapitre 5. Dignité c. : un faux procès

Chapitre 6. Faire face au manque