Antoine Idier, Réprimer et réparer

Un ouvrage clé pour comprendre le passé et penser les réparations de demain.



S’appuyant sur des archives policières et judiciaires encore largement inexploitées, cet ouvrage dévoile l’ampleur et la continuité de la répression de l’homosexualité en France depuis le xixe siècle. Antoine Idier explore les mécanismes de contrôle social tout en mettant en lumière le rôle de l’État dans la persécution de milliers d’hommes et de femmes.

Mais cette histoire ne relève pas seulement d’un passé trop vite effacé. Alors qu’une loi de réparation est en discussion en France, à la suite de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de l’Espagne, ce livre interroge l’impératif contemporain de justice : comment réparer ces injustices passées ? La réparation doit-elle s’arrêter aux condamnations pénales ou embrasser l’ensemble des violences policières et administratives ? Doit-elle être purement symbolique ou inclure des indemnisations financières ?

Une enquête saisissante qui, tout en explorant les failles des politiques mémorielles françaises, réfléchit à une reconnaissance complète et à une réparation véritable pour les victimes de cette violence d’État.

Vers l'entretien de Diacritik avec l'auteur…