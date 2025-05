Eva Illouz, Explosive modernité. Malaise dans la vie intérieure

Comment comprendre le malaise indéniable dans lequel notre civilisation est plongée ? Il y a un siècle, Freud se posait la même question. Mais là où, en psychanalyste, il dressait le tableau d’un conflit entre pulsions et répression, ce qui se joue aujourd’hui est à la lisière entre émotions et monde social. Nos affects les plus intimes — espoir, déception, colère, envie, honte, fierté, amour même — sont désormais pris dans les tensions et dynamiques de nos sociétés.

L’espoir, fondement émotionnel de la modernité, a promis le progrès et l’amélioration du sort de chacun. C’était avant que les inégalités, la montée du populisme, démocratie extrême, la domination de la technologie ne le transforment en déception, envie, colère ou nostalgie. La conjonction de toutes ces émotions nous a fait entrer dans une ère explosive.

Ce livre est l’exact opposé d’un manuel de développement personnel : il ne nous invite pas à ausculter sans fin notre « moi », mais à ouvrir notre intériorité à l’analyse sociale pour y découvrir que ce qui nous hante est avant tout l’écho des forces à l’œuvre dans notre vie collective.

Sociologue des émotions, Eva Illouz mobilise ici la littérature et la philosophie autant que les sciences politiques pour explorer comment et pourquoi ces émotions sont déployées dans la société.

Lire le début de l'ouvrage…

—

Sommaire

Préface

Introduction

PREMIÈRE PARTIE

RÊVE OU CAUCHEMAR AMÉRICAIN ?

Sublime et cruelle espérance

Les institutions de l’espoir

Entre théologie et politique

Le rêve américain

Le mouvement perpétuel comme art de la résignation

Épilogue