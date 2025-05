Baptiste Roger-Lacan, Le roi. Une autre histoire de la droite

Les Français ne se seraient pas remis de la mort de Louis XVI. En 2015, Emmanuel Macron expliquait que le roi était « l’absent » du « processus démocratique ». Cette absence justifierait le renforcement de l’exécutif sous la Ve République. Paradoxalement, la monarchie n’a jamais été en position d’être restaurée depuis les années 1870, et pourtant le roi n’a pas disparu. Alors comment ce spleen a-t-il été entretenu ? Il se diffuse sous la IIIe République, lorsque les droites doivent composer avec la fin des espoirs de Restauration. Face à ce vide, elles entretiennent des récits et des théories contre-révolutionnaires. Au cœur de ce dispositif, on trouve la figure du roi, alternative à une république libérale. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, cet imaginaire est mobilisé dans le débat public. Il survit dans des lieux aussi différents que le château de Versailles, devenu un musée à la gloire de l’Ancien Régime, mais aussi des institutions comme l’Académie française. Il se diffuse grâce à d’immenses succès de librairie, qui nourrissent la nostalgie. Bref, la France ne se comprend pas sans son roi.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Nostalgies monarchiques", par Michel Kerautret (en ligne le 17 mai 2025).

Voici un livre ambitieux, puisqu’il ne se veut rien de moins qu’une « autre histoire de la droite », en référence implicite mais évidente à l’ouvrage devenu classique de René Rémond sur « les droites en France » et à sa théorie des trois familles de la droite.