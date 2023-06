Jacob Lachat, Le passé sous les yeux. Chateaubriand et l’écriture de l’histoire (préf. F. Hartog)

Chateaubriand a développé tout au long de sa vie une écriture plurielle de l’histoire, largement inspirée de nombreux travaux d’historiens dont il fut le lecteur et le contemporain. Bien qu’il ait prétendu tardivement ne pas « être historien », il a été à la fois un penseur majeur de l’histoire et un observateur critique des sciences historiques en France.

Ce livre offre une analyse de la situation particulière de l’écrivain en contexte. À partir d’une étude détaillée de ses oeuvres (essais, voyages, épopées, pamphlets et mémoires), Jacob Lachat explore les multiples formes que revêt l’idée d’histoire chez Chateaubriand, mais aussi les enjeux esthétiques, politiques et épistémologiques qui ont nourri, durant la première moitié du XIXe siècle, la plupart des réflexions sur les modes de représentation du passé et l’attestation de la vérité historique. Ce faisant, il interroge le regard que l’auteur porte sur les historiens de son temps.

Parce que Chateaubriand a souvent exprimé son tiraillement entre des modèles historiographiques anciens et modernes, sa conception de l’histoire permet de jeter un éclairage oblique sur une période charnière qui connaît l’émergence de nouvelles façons de penser le rôle de l’historien et les contours du savoir historique.

Jacob Lachat est maître-assistant en littérature française à l’Université de Lausanne. Il a récemment fait paraître Regards sur le témoignage (A contrario, n° 30, 2020, avec Camille Schaer et Mathilde Zbaeren), Anthropologie et études littéraires: contacts, transferts, imaginaires (COnTEXTES, n° 32, 2022, avec Éléonore Devevey), Mémoires du travail (Acta fabula, vol. 23-9, 2022) et Figures du travail (Études de lettres, n° 320, 2023, avec Marta Caraion).

—

Table des matières

Préface de François Hartog

Liste des abréviations et éditions de référence

Introduction : Écrire sur l’histoire et être historien

Chapitre premier : Tableaux d’histoire

L’histoire en tableaux

Un héritage rhétorique

Philosophie de l’histoire

Les impasses de la méthode

Le registre scientifique de l’histoire philosophique

Des tableaux aux tables

L’inquiétude dans l’histoire

Un tableau de la nature (Rousseau)

Les deux tableaux

L’histoire éloquente

Retour à Bossuet

Éloquence contre science

Chapitre 2 : Érudition et imagination

La défense des Martyrs

L’atelier de l’écrivain

Les vérités de la fiction : poésie et histoire

Anachronismes et détails

Le droit d’idéaliser

Le voyageur et l’historien

Le voyage : un genre historique

L’antiquaire et l’amateur des panoramas

Voir le passé

Chapitre 3 : Peindre les mœurs

Politique et esthétique des mœurs

« Le centre autour duquel tournent les mondes politiques »

L’effet pittoresque des mœurs

Exotisme historique

Le « dernier historien »

Histoire des mœurs et état de nature

Nostalgie coloniale

Chapitre 4 : Les usages politiques de l’histoire

Un Tacite moderne

Le rôle de l’historien

Le tribunal de Napoléon

L’entre-deux-temps

Un homme de son temps

« L’époque où nous vivons »

Décomposition et recomposition de la société

« Marcher avec le temps »

Chapitre 5 : Face aux historiens

Les travaux historiques sous la Restauration

La constellation politique et éditoriale de l’histoire

Un défenseur des libertés

La Révolution vue de loin

Conjurer l’esprit de système

Annoter et historiciser

La logique des préfaces

La rhétorique de l’impartialité

Polariser l’histoire

Par-delà les écoles et les systèmes

Chapitre 6 : L’histoire en personne

« Réunir la gravité de l’histoire à l’intérêt du mémoire »

Le poids de l’érudition

Les obstacles de la vérité matérielle

La chronique et la leçon d’histoire

L’historicité des Mémoires

La « Préface testamentaire »

L’exemplarité de l’écriture mémoriale

Ressusciter les morts, « biographier l’histoire » (Michelet)

Le mélange des genres

Conclusion : Un historien à contretemps

Bibliographie

Index nominum.