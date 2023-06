La forêt dans les mondes ibériques et ibéro-américains (Limoges)

La Société Française des Hispanistes et Ibéro-Américanistes (SoFHIA) tiendra son XLI congrès du 5 au 8 juin 2024 à l'Université de Limoges.

Il portera sur "La forêt dans les mondes ibériques et ibéro-américains" et se vut ouvert à toutes les approches portant sur cette thématique (littérature, linguistique, arts visuels, histoire, géographie, anthropologie, sociologie, économie, civilisation, etc.).

Le congrès sera par ailleurs l'occasion de partager des activités culturelles en lien avec la thématique abordée.

Les propositions sont à envoyer au plus tard le 15 septembre à congres-shf-24@unilim.fr