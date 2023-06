Dominique Reymond et Nathalie Koble lisent

Trobairitz. Femmes de cour, dames de cœur

Poèmes de femmes troubadours choisis et traduits de l’occitan par Nathalie Koble.

Et si le troubadour qui chante l’amour était une femme ?

Au XIIe siècle, dans les terres du midi, naît l’amour courtois chanté par les troubadours. Plus méconnues, les trobairitz, poétesses et compositrices de langue occitane, se distinguent par leur inventivité et la singularité de leur place dans la société médiévale. Cette lecture à deux voix, en occitan et en français, vous emportera au pays de la poésie de Béatrice de Die, Na Castelosa, Tibors de Sérianon, Azalaïs de Portiragnes, Clara d’Anduze, Marie de Vantadour et tant d’autres dames illustres ou anonymes du temps jadis.



« Jongleur qui a le cœur gai

Vers Narbonne va-t-en porter

Ma chanson et son envoi

À l’amie jeune et en joie. »

Azalaïs de Portiragnes



Un livret pédagogique illustré de 60 pages accompagne ce livre audio inédit.

Écoutez un extrait sur le site de l'éditeur…