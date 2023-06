Études francophones en Norvège/dans les pays nordiques : état des lieux et perspectives (Halden)

Études francophones en Norvège/dans les pays nordiques : état des lieux et perspectives



En Norvège, la réalité francophone semble occuper une place encore modeste dans les programmes d’enseignement du français langue étrangère (FLE) en collège et lycée. Ces programmes précisent pourtant que les apprenants doivent pouvoir présenter et explorer la société, les traditions et les cultures des régions « où on parle la langue » (Udir, FSP01‑03) en tenant compte de leur diversité. Il existe aujourd’hui 321 millions de locuteurs francophones (OIF, 2022). Les projections démographiques prévoient plus de 700 millions en 2050 (France Alumni, 2023). Malgré ces nombres impressionnants, la francophonie n’est en général abordée qu’à partir de la dernière année de collège, selon une règle non écrite d’après laquelle le français c’est avant tout le français de France. Comment la diversité francophone peut-elle être prise en compte lorsqu’elle n’occupe que quelques chapitres des manuels de dernière année ? Ce numéro spécial de ELLA se propose de faire le point sur les études francophones en Norvège/dans les pays nordiques, tout en examinant la diversité de la réalité francophone (linguistique, historique, politique, culturelle, littéraire…) dans le but de consolider, élargir et enrichir les connaissances des professionnels amenés, dans leurs domaines respectifs, à transmettre la langue française et les cultures qui lui sont rattachées : enseignants, mais aussi auteurs de ressources FLE, responsables d’édition et journalistes.



Quelques pistes de recherche :



- Francophonie avec majuscule et francophonie avec minuscule : quelle est la différence ? (Ici, des considérations politico-historiques, géopolitiques et géoéconomiques seront les bienvenues).

- La recherche universitaire sur la francophonie en Norvège/ dans les pays nordiques : état des lieux recherche universitaire

- La place de la francophonie dans l’enseignement secondaire et supérieur en Norvège/ dans les pays nordiques : états des lieux et perspectives. Traditions et pratiques éditoriales.

- Colonisation, décolonisation, postcolonisation : leur importance pour comprendre la société française et les sociétés francophones aujourd’hui et comment l’intégrer dans l’enseignement du FLE.

- La langue française dans l’espace francophone : particularités du français dans chacune des régions du monde où le français est parlé. Tendances, influences ou non de l’anglais, variation linguistique…

- Traditions, pratiques culturelles, vie quotidienne…

- La littérature francophone : aperçus historiques, monographies, approches thématiques, points communs et différences, approches didactiques en FLE, perspectives traductologiques…

Nous sommes ouverts à toute autre piste de recherche susceptible de contribuer à une meilleure connaissance de la francophonie en Norvège/dans les pays nordiques. Nous souhaitons recevoir des propositions de tous chercheurs que ces questions intéressent, qu’ils soient ou non enseignants de FLE. Le lien du chercheur avec les pays nordiques n’est pas une obligation.

—



Quelques références



Blanchet, P. (2021). Glottophobie. Langage et société, 155-159. https://doi.org/10.3917/ls.hs01.0156



Bourkhis, R. (2020). Langue Française, écrivains Francophones. Editions L'Harmattan.



France Alumni. (2023). Le français, langue universelle en 2050 ?



https://www.francealumni.fr/fr/statique/le-francais-langue-universelle-en-2050-1294?fbclid=IwAR2pmDXV5FV7R_5_yU86Hu7ppQcj1uahp_IoCepT7-i_EIfwwq1tP_fHpvQ



Gambotti, C. (2015). La Francophonie, espace géopolitique et géoéconomique. Géoéconomie, 73, 189-199. https://doi.org/10.3917/geoec.073.0189



Holter, K., & Skattum, I. (2008). La Francophonie aujourd'hui : réflexions critiques. L’Harmattan.



Merlo, J.-O. (2023). Par Monts et Par Mots (Vol. 16). P.I.E. - Peter Lang SA Éditions Scientifiques Internationales.



Pastin, I. (2012). La diversité linguistique et les enjeux de la francophonie aujourd'hui. Euromentor journal, 3(2), 1.



Organisation internationale de la Francophonie. (2022), La langue française dans le monde (2019 – 2022). Gallimard. https://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2022/10/Rapport-La-langue-francaise-dans-le-monde_VF-2022.pdf



Sanaker, J. K., Holter, K., & Skattum, I. (2006). La francophonie : une introduction critique (p. 277, 1 fold. bl.). Unipub/Oslo Academic Press.



Traisnel, C., & Payaud, M. A. (2020). La francophonie institutionnelle : 50 ans. Editions L'Harmattan.



Utdanningsdirektoratet. Læreplan i fremmedspråk (FSP01‑03)

—

Calendrier provisoire :



1er novembre 2023 : envoi des propositions en français par courriel (Hélène Celdran, helene.celdran@hiof.no)

(max. 400 mots, avec une très courte présentation de l’auteur : nom, titre, affiliation, quelques mots clés sur la recherche et les centres d’intérêt).



Mi-décembre 2023 : réponse de la rédaction aux propositions



Mi-avril 2024 : remise du tapuscrit et envoi à l’évaluation par les pairs



Septembre 2024 : retour de l’évaluation par les pairs



Début novembre 2024 : remise de la version définitive du tapuscrit



Janvier 2025 : publication du numéro spécial.

—



Sur la revue ELLA : https://journals.hiof.no/index.php/ELLA/about



Comité de rédaction



Hélène Celdran, helene.celdran@hiof.no



André Leblanc, all@du.se.