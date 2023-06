Enseignant.e contractuel.le de lettres, à l'université de Guyane (Cayenne)

L'université de Guyane recrute pour l'année universitaire 2023-24 un.e enseignant.e contractuel.le de lettres, à plein temps (384 heures). Il s'agit d'un deuxième poste d'enseignant.e de lettres que recrute l'UG pour la rentrée prochaine. Les candidats ayant manifesté leur intérêt pour un précédent poste, pour lequel il fallait candidater avant le 22 mai 2023 et dont le recrutement est en cours, peuvent naturellement soumettre de nouveau leur candidature.



Conditions de diplôme : doctorat ou à défaut master 2 dans une formation littéraire.



Enseignements à dispenser : cours de licence, en partie dans le parcours préparatoire au professorat des écoles (3PE) ouvert à l'UG en 2021 (langue et littérature françaises, stylistique, tutorat, méthodologie...)



Encadrement pédagogique : l'enseignant.e recruté.e participera aux activités d'encadrement pédagogique des étudiant.e.s de lettres.



Date limite d'envoi des candidatures : 16 juin 2023, aux adresses president@univ-guyane.fr et recrutement@univ-guyane.fr



Pièces à fournir : lettre de motivation, CV, diplôme le plus élevé.