Revue des Lettres Modernes, n°6, 2023 : Rachilde ou les aléas de la postérité. De l'oubli au renouveau (série minores XIX-XX)

Rachilde ou les aléas de la postérité 2023 – 6 De l'oubli au renouveau

SOMMAIRE

Thierry Poyet

Introduction. Scandale et postérité /

Introduction. Scandal and posterity 11

PREMIÈRE PARTIE / FIRST PART

RACHILDE : LA FEMME, LA FÉMINITÉ ET LE FÉMINISME / RACHILDE: WOMAN, FEMININITY AND FEMINISM

Yvonne Saaybi

Le féminin fin de sexe. Pour une esthétique

de la perversion dans l’imaginaire rachildien /

The feminine end of sex.

For an aesthetics of perversion in the rachildian imaginary 47

Marie-Gersande Raoult

De la mort de l’amour à l’amour de la mort.

Hantise et fantasme de la fin de sexe

dans La Tour d’amour de Rachilde /

From the death of love to the love of death. Haunting and

fantasizing about the end of sex in Rachilde’s The Tower of Love 63

Nelly Sanchez

Pourquoi je ne suis pas féministe.

Rachilde ou la provocatrice rétrograde /

Pourquoi je ne suis pas féministe.

Rachilde or the retrograde rachildian provocateur 81

Morgane Leray

Rachilde, animale des lettres.

Pour une lecture écoféministe de l’œuvre rachildienne /

Rachilde, animal of letters.

For an ecofeminist reading of Rachilde’s work 95

Maria del Carmen Lojo Tizón

Rachilde, genderqueer ? /

Rachilde, genderqueer? 109

Guri Ellen Barstad

Facettes de la femme artiste chez Rachilde /

The woman artist in some Rachildian novels 127

DEUXIÈME PARTIE / SECOND PART

MODERNITÉS DE L’ŒUVRE :

DÉBATS ESTHÉTIQUES ET ÉTHIQUES /

MODERNITIES OF THE WORK:

AESTHETIC AND ETHICAL DEBATES

Régis-Pierre Fieu

Rachilde, Reine des Décadents /

Rachilde, Queen of the Decadents 143

Céline Brossillon

Madame Adonis de Rachilde. Conte de fées décadent ? /

Madame Adonis by Rachilde. A decadent fairy tale? 157

Vicky Gauthier

Jouer ou mourir – étude de Queue de poisson (1885) /

Play or die – study of Queue de poisson (1885) 173

Arielle Verdelhan

L’animal et l’animalité dans Nono (1885), avatars de la vérité /

The animal and animality in Nono (1885), avatars of truth 187

Anita StaroŃ

Entre l’humain et l’animal. La vie inférieure de Rachilde /

Between the human and the animal. The lower life of Rachilde 201

Larry Duffy

La scène première des « humanités médicales » chez Rachilde /

The primal scene of “medical humanities” in Rachilde 217

TROISIÈME PARTIE / THIRDPART

RÉCEPTION ET CRITIQUE / RECEPTION AND CRITICISM

Franck Colotte

La Jongleuse de Rachilde.

Une anti-éducation sentimentale flaubertienne ? /

Rachilde’s La Jongleuse.

A Flaubertian anti-educational sentiment? 233

Alain Montandon

Rachilde et Poe / Rachilde and Poe 249

Julien Schuh

Rachilde en réseau ou l’art du raccroc /

Rachilde in network or the art of the hang-up 273

Patrick Bergeron

Quand « Mademoiselle Baudelaire » rencontre

« Monsieur de soi-même ». Rachilde et Barrès /

When “Mademoiselle Baudelaire” meets “Monsieur de soi-même”.

Rachilde and Barrès 289

Michel Brix

Rachilde, critique de Léon Bloy. De « Mademoiselle

Baudelaire » à « Mademoiselle Sainte-Beuve » /

Rachilde, critic of Léon Bloy.

From “Mademoiselle Baudelaire” to “Mademoiselle Sainte-Beuve” 307

Amélie Auzoux

Pour une anatomie du discours critique rachildien.

Rachilde, « androgyne des lettres » du Mercure ? /

For an anatomy of the rachildian critical discourse.

Rachilde, “androgynous of letters” of Mercure? 325

Bibliographie / Bibliography 339

Index / Index 349

Résumés/Abstracts 353