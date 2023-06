Éric Junod, Xanthippe et Polyxène. Un roman chrétien

Ce petit roman chrétien, composé en grec vraisemblablement autour du Ve siècle et manifestement influencé par les Actes apocryphes des apôtres, se compose de deux parties, chacune centrée sur une femme. L’héroïne du premier récit, Xanthippe, épouse d’un notable, est tournée vers l’ascèse et, bien que païenne, aspire à connaître le Dieu de Paul. Or, il se trouve que l’apôtre se rend en Espagne dans sa ville. Surmontant plusieurs épreuves avec détermination et faisant preuve d’un remarquable discernement spirituel, la chaste Xanthippe est baptisée par Paul et contribue à la conversion de son mari. Polyxène, sa jeune sœur, est l’héroïne du second récit, fort différent, qui se présente comme un véritable roman d’aventures et de voyages. Victime d’un enlèvement et emmenée en Grèce, elle voit sa virginité maintes fois menacée. Mais elle bénéficie de plusieurs aides efficaces, dont celles des apôtres Pierre, Philippe et André. Elle s’en retourne saine et sauve dans sa ville d’Espagne pour rester désormais attachée à l’apôtre Paul. L’ensemble de ce roman présente la particularité de fournir l’unique récit conservé des faits et gestes de Paul en Espagne.

Table des matières :

Introduction

Les personnages

Les lieux

La religion et la morale

Un roman composé pour des femmes ? par des femmes ? Regard sur des travaux récents.

Thècle dans le récit

Les traces de la réception du récit



Conclusion

Un texte quasiment impossible à situer dans le temps et l’espace

Des liens étroits avec la tradition littéraire des Actes apocryphes des apôtres

Un petit roman

Éditions, manuscrits et traductions



Traduction de la Vie et conduite des saintes femmes Xanthippe, Polyxène et Rébecca



Indications bibliographiques

Index