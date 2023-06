Les Lettres romanes, n° 77 1-2 (2023): "Enjeux de pouvoir, pouvoir en jeu. Positionnements de la littérature belge de langue française (XXe – XXIe s.)"

Table des matières :

Anna Loba, Christophe Meurée, Joanna Teklik et Maxime Thiry, Introduction



Bernard Ribémont, Science, pouvoir dans la littérature francophone de Belgique. Quelques exemples en forme de contre-utopies



Agnieszka Kukuryk, L’utopie fiumaine : fête révolutionnaire selon Léon Kochnitzky



Maria Giovanna Petrillo, Jean-Philippe Toussaint : le pouvoir de la littérature belge dans une clé USB



Marinella Termite, Un désir de communauté entre poétique et politique : Antoine Wauters



Anna Loba, Marie Gevers : contre le pouvoir des grands sur les petits



Catherine Gravet, Des romancières en lutte contre le patriarcat ? Les cas de Françoise Mallet-Joris (Trois âges de la nuit, 1968) et d’Adeline Dieudonné (La Vraie Vie, 2018)



Marie Giraud-Claude-Lafontaine, « Les sexes politiques » de Lisette Lombé



Laurence Boudart, Et si le pouvoir de l’entreprise pouvait vaciller ? Circuit de Charly Delwart



Joanna Teklik, La mémoire en décalage. L’identité en jeu. Lettres belges au lendemain de la guerre



Corentin Lahouste, Du protéiforme et du palpitant : Antoine Boute et l’hétérogénéisation jubilatoire du réel



Maxime Thiry, (Se) Penser en décalé : esquives et adhérences du surréalisme bruxellois



Les Livres.