Intermédialités/Intermediality, n° 40 : "Confier / Entrusting" (dir. Frédérique Berthet et Marion Froger)

Sous la direction de Frédérique Berthet et Marion Froger

Numéro double est accessible sur la plateforme Érudit :

https://www.erudit.org/fr/revues/im/2022-n40-im07934/

Le présent numéro explore la dimension médiale de l’acte et du geste de « confier » au prisme des pratiques et des œuvres qui en permettent l’exploration. Y sont abordés les rapports de confiance dans l’acte de création et les formes qui en permettent l’expression et le ressenti. Comment les médias façonnent-ils ces rapports de confiance ? Comment les formes – ou puissances médiumniques de la narration, de la figuration, de la mise en scène ou en écriture – les transmettent-elles ? Les onze articles rassemblés tiennent compte de l’histoire des pratiques culturelles, des potentialités ouvertes par les techniques de reproduction et de diffusion, des savoirs-faire nécessaires comme des impromptus et des prises de risques qui nouent les rapports de confiance depuis l'époque médiévale, ainsi que de l’espace médiatique dans lequel les œuvres contemporaines sont appelées à circuler. Une longue introduction replace l’acte et le geste de confier dans des problématiques plus larges : le partage de l’intime au cinéma, les modalités de la transmission de la mémoire filiale pour faire histoire, les doubles échelles micro et macro de l’analyse, et la vertu épistémique de la confiance ici placée dans les pratiques et les œuvres, notamment visuelles, sonores et littéraires.

Grâce aux contributeurs (philosophes, littéraires, et spécialistes d'études cinématographiques) de ce numéro, vous retournerez au temps de saint Augustin (Stout, Méchoulan, Trudeau-Beaunoyer) pour y voir surgir l’acte auteuriste de confier dans le médium de l’écriture, pratiquerez une écoute intensifiée sur une scène relationnelle ou compassionnelle imaginaire (Garneau, Piégay), suivrez les trajectoires intermédiales de ce que la vie nous oblige à confier (aux médiums) sous menace de disparition, et à en partager ainsi le bonheur ou le fardeau : une présence au monde (Sarrazy), une communauté du souvenir (Mariniello), un trauma cryptique (Lamoureux). Les artistes invités de ce numéro (Suzanne Beth et Anne Lardeux, et Christophe Loizillon) vous feront découvrir, de l’intérieur, l’acte de confiance qui est au cœur de leur pratique de réalisatrices et réalisateur, que cet acte éthique, politique et esthétique soit espéré, empêché ou accompli.



Lire en ligne…



This issue explores the medial dimension of the act and gesture of "entrusting" through the prism of the practices and works that enable its exploration. It examines the relations of entrusting involved in the act of creation, as well as the forms allowing for its expression and perception. How do the media shape these connections of trust? How do the forms—or the medium’s powers of narration, figuration, staging or writing—transmit them? The eleven articles in this issue take into account the history of cultural practices, the potentialities of certain techniques of reproduction and dissemination, of the necessary know-hows, of improvisations and risk-takings, that have shaped relationships of trust since medieval times, as well as the media spaces in which contemporary works circulate. A lengthy introduction situates the act and gesture of entrusting within larger problematics: the sharing of intimacy in the cinema, the modalities of transmission of filial memory as a way of making history, the dual scales—micro and macro—of analysis, and the epistemic virtue of trust found here in visual, sound and literary practices and works.

Thanks to the contributors to this issue (philosophers, literary scholars and film studies specialists), readers will be invited to return to the time of Saint Augustine (Stout, Méchoulan, Trudeau-Beaunoyer), where the auteurist act of entrusting arises in the medium of writing, to practice an intensified kind of listening to imaginary relational or compassionate scenes (Garneau, Piégay), to follow the intermedial trajectories of what life forces us to entrust (to media) when threatened with disappearance, and to hence share in its happiness or burden : a presence in the world (Sarrazy), a community of remembrance (Mariniello), a cryptic trauma (Lamoureux). This issue's guest artists (Suzanne Beth and Anne Lardeux, and Christophe Loizillon) will take readers inside the act of entrusting that lies at the heart of their practice as filmmakers, whether this ethical, political and aesthetic act is hoped for, prevented or accomplished



Reading on ligne…



—