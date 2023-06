Frontières, Marges et périphéries en langue, art et littérature (Djerba)

L'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Médenine, Université de Gabès. Tunisie

L'Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme Société, Université de Rouen (IRIHS)

Le laboratoire Langage et Traitement Automatique LTA, Sfax

Le Laboratoire de Recherche Interdisciplinaire en Discours, Art, Musique et Economie (Laridiame ), Sfax

organisent

COLLOQUE INTERNATIONAL

Frontières, Marges et périphéries en langue, art et littérature

Ile de Djerba (Tunisie), les 30, 31 octobre et le 1 novembre 2023

Appel à communications



Les notions de frontière, marge et périphérie sont souvent utilisées dans des domaines de recherches très variés. En littérature, en langues et aussi dans les productions artistiques, ces concepts, étroitement liés, permettent de comprendre l'idée de limite, et d'explorer les zones de transition ou de contact entre différentes cultures, différents genres littéraires, différents styles ou modes d'expression, différentes formes linguistiques et artistiques, etc.



En littérature, la notion de marge peut renvoyer, entre autres, à ce champ de recherche dont l'objet d'étude est les écritures de la marge, s'inscrivant en opposition à la norme. Dans cette perspective, la marge est envisagée comme l’espace où s'expriment et évoluent les témoignages « contre »la norme établie et reconnue. Cependant, pour le chercheur, il reste toujours possible d'interroger les points de rencontre et/ou les frontières qui sépareraient normes et marges dans certaines œuvres littéraires ou artistiques. Il s'agit de repenser cette rencontre entre tradition et innovation dans certains discours et certaines œuvres littéraires et artistiques où auteurs et artistes se jouent parfois des codes pour créer une forme d'expression inédite et innovante.



Il est communément admis « que la pluralité des langues est de mieux en mieux perçue comme une donnée essentielle à la compréhension du fait humain. La recherche sur le plurilinguisme et ses modalités connait en conséquence un fort développement : les évolutions de la recherche sont toujours l’écho des transformations de la société » (Michel Alessio et Olivier Baude, 2010). En sociolinguistique, le phénomène de contact des langues, de variation, de bilinguisme, d'interférence et d’hétérogénéité des pratiques et de leur transmission, s’est considérablement développé ces dernières années. Il y a lieu d'interroger les usages sociaux, effectifs et concrets de la langue, ces usages en contexte qui ne peuvent être abordés que sous l’angle de la diversité qui implique parfois des rapports de tension ou de complémentarité.



Par ailleurs, si la linguistique, dite dominante, a été forgée à partir d’abord et surtout de l’analyse de données linguistiques monolingues, la langue étant définie comme une entité figée et non altérable, il faut signaler que toutes les théories relatives aux plurilinguismes (bilinguisme, diglossie, dialecte, lecte, emprunt, code-switching, sabir, pidgin, continuum…) sont fondées sur la notion de frontière entre les systèmes linguistiques. Ces frontières linguistiques sont bien sûr toujours poreuses. Les mots voyageant d’une langue à une autre, franchissent les frontières linguistiques sans « passeports » ni « visas » car c’est le sens même de ce que les linguistes comparatistes appelaient le changement linguistique. Aujourd’hui avec le développement des médias planétaires, des réseaux sociaux et d’Internet, le phénomène s’est amplifié. On ne peut aujourd’hui concevoir une langue exclusivement à l’intérieur de frontières linguistiques qui ne seraient pas franchissables. Or ces nouvelles approches des pratiques langagières plurilingues devraient nous fournir des grilles d’analyse renouvelées des données linguistiques conçues non comme figées mais comme flexibles, malléables, évolutives car en perpétuel changement.



En matière de traduction, force est de constater que le travail des traducteurs ne peut être conçu comme un simple exercice de transposition ou de reproduction. L'acte de traduire implique certes une transgression des limites et des frontières. Le traducteur se trouve dès lors confronté à des normes et des restrictions imposées par la langue cible, la langue de l'Autre.

D'un autre côté, l’enseignement/apprentissage de toute langue étrangère se révèle tributaire d’une triple compétence : une compétence linguistique et une compétence communicative, ces deux compétences sont indissociables de la compétence interculturelle. L’intermédialité en tant qu’approche d’enseignement et en tant que caractéristique textuelle s’avère être un des moyens privilégiés de l’enseignement/apprentissage interculturel car elle « transforme » le cours de langue étrangère en une scène didactique qui « accueille » différentes formes artistiques propices à la rencontre de l’autre et à l’expérience de l’altérité.

En somme, les notions de frontières, de marges et de périphéries sont des concepts qui incitent à réfléchir sur les enjeux de la diversité culturelle, du mélange des genres, de l'intertextualité, de l'inclusion, de l'exclusion dans les domaines de l'art, de la littérature et de la linguistique.



Ce colloque invite les chercheurs à interroger les notions de frontières, de marges et de périphérie dans une optique pluridisciplinaire.

Les contributions pourront emprunter les pistes de recherche suivantes qui ne sont pas exhaustives :



-Arts et transgressions

-Littérature/Paralittérature

- Mélange des genres littéraire

-Dialecte et littérature

-Intertextualité

-Hybridité

-Frontières linguistiques

- Emprunts linguistiques

-Bilinguisme, plurilinguisme, Code-switching, Contact de langues

-Norme et variations langagières

-Intermédialité, interculturalité et enseignement/apprentissage des langues étrangères.

-Diglossie vs continuum

-Langue vernaculaire vs. langue véhiculaire

-Traduction et traductologie



Les propositions de communication, d’environ une page, (titre et résumé) accompagnées d'une courte notice biographique sont à envoyer uniquement par voie électronique avant le 4 septembre 2023 à l'adresse suivante: cfrontieres2023@gmail.com



Inscription : Les participants procèderons à l'inscription une fois leur proposition acceptée

Les frais de participation : (hébergement [3 nuitées] dans un hôtel 4*sur l'île de Djerba, Tunisie), pauses café, pack du colloque et publication des actes) :

· 350 euros pour les non-Maghrébins

· 500 dinars TND pour les Tunisiens et les Maghrébins

Frais de participation (sans hébergement) :

· 150 euros pour les non-Maghrébins

· 250 dinars TND pour les Tunisiens et les Maghrébins

Les frais d’inscription sans hébergement couvrent les pauses café, le déjeuner et le pack du colloque.

Le déplacement restera à la charge des communicants.

NB : Langues du colloque : Français et anglais

Calendrier

04 septembre , 2023 : dernier délai pour réception des propositions de communication

10 septembre 2023 : notification aux auteurs

30-31 octobre et 01 novembre 2023 : Colloque international

2024 : publication

COMITE SCIENTIFIQUE

-Foued Laroussi, Université de Rouen

-Radhouane Briki, Université de Kairouen

-Chokri Rhibi, Université de Gabès

-Nedjma Cherrad, Université de Constantine

-Mohamed Bouattour, Université de Sfax

-Ramzi Turki, Université de Sfax

-Mounir Triki, Université de Sfax

-Ammar azzouzi, Université de Sousse

-Mokhtar Farhat, Université de Gafsa

-Mustapha Trabelsi, Université de Sfax

-Hassen Amdouni, Université de Jendouba

COMITE D'ORGANISATION

-Awatef Boubakri (University de Gabes)

-Abdallah Terwait (University de Gabes)

-Fawzi Horchani (University de Gabes)

-Mehdi Boujlida (University de Gabes)

-Jamel Zaidi (University de Gabes)

-Mourad Abdelkébir (University de Gabes)

-Lassaad Heni (University de Gabes)

-Bilel Salem ( Université de Carthage)

-Nouseiba ouakaoui (Université de Tunis)

-Feten Boubakri (University de Gabes)



