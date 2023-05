Une journée particulière d'Ettore Scola. De l’écran à la scène, de l’Italie à la France

Une journée particulière d’Ettore Scola revient au théâtre à partir d’octobre 2023, dans une nouvelle création de Lilo Baur, avec Laetitia Casta et Roschdy Zem dans les rôles principaux. Adapté pour les planches, dans la continuité de la sortie du film en 1977, par Gigliola Fantoni (épouse de Scola), Ruggero Macari (coscénariste de Scola) et Huguette Hatem (pour le texte français), Une journée particulière fut notamment mis en scène en France par Françoise Petit et interprété par Jacques Weber et Nicole Courcel en 1982, avant de revenir en 1998, mis en scène et toujours interprété par Jacques Weber, cette fois-ci face à Françoise Fabian[1]. Si l’intrigue se situe à Rome le 6 mai 1938, jour de la rencontre entre Mussolini et Hitler dans la liesse populaire, nous savons qu’Ettore Scola a voulu évoquer, à travers la rencontre intime d’Antonietta, femme au foyer humiliée par son mari, et de Gabriele, journaliste récemment licencié en raison de son homosexualité, la condition toujours problématique des femmes et des homosexuels dans l’Italie des années 1970, et dénoncer ainsi les traces sous-jacentes de fascisme dans cette société démocratique. La création de Lilo Baur tient à respecter cette démarche diachronique et s’emploiera à faire entendre aux spectateurs de 2023 ces questions touchant à la place des femmes et des homosexuels dans notre société actuelle.

Ce projet d’ouvrage collectif vise à accompagner les représentations de cette nouvelle mise en scène, en mêlant des entretiens avec ses principaux créateurs et des contributions sur le film de 1977, la pièce et ses différentes mises en scène en France et/ou en Italie, signées par des universitaires, italianistes ou non, spécialistes d’histoire, de cinéma ou de théâtre, afin de porter des éclairages inédits et fructueux sur les différentes déclinaisons possibles d’une œuvre dont la (re)découverte est plus que jamais nécessaire.

Les propositions de communications (de 3000 signes environ) sont à envoyer, accompagnées d’une courte bio-biblio, à arnaud.duprat@univ-rennes2.fr et diane.bracco@unilim.fr avant le 30 septembre 2023.

La réception des textes est fixée au 29 février 2024.

[1] En France, Une journée particulière fut ensuite mise en scène par Christophe Lidon en 2013, avec Corinne Touzet et Jérôme Anger, en 2013 par Nicole Duboucarré, avec Béatrice Duchanel et Richard Duboucarré, et en 2019, par Jean-Louis Liget, avec Marie Sachy et Michel Waroude. En Italie, la pièce fut mise en scène en 1982 par Vittorio Caprioli, avec Giovanna Ralli et Giancarlo Sbragia, puis en 2016 par Nora Venturini, avec Valeria Solarino et Giulio Scarpati.