Ingénieur de recherches, institut thématique interdisciplinaire Lethica (littératures, éthique et arts), Université de Strasbourg

L'institut thématique interdisciplinaire Lethica (littératures, éthique et arts) recrute, à compter du 1er septembre 2023, un•e ingénieur•e de recherches contractuel•le (catégorie A).

Nous recherchons en priorité un•e jeune chercheur / docteur•e en littératures, éthique et arts, dynamique et intéressé•e par nos thématiques.

Ses principales missions consisteront à :

- assurer la coordination opérationnelle dans le pilotage administratif et financier de l’iti LETHICA, auprès du coordinateur, des responsables d’axes, et plus largement en appui aux organes de gouvernance de l’ITI (comité exécutif, comité de pilotage, comité d’orientation).

- garantir la bonne application de la charte des ITI, dans toutes ses dimensions.

- accompagner le développement scientifique et pédagogique du projet.

La fiche de poste détaillée peut être directement téléchargée ici.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées avant le 22 juin 2023 (18 heures, Paris) à Anthony Mangeon (amangeon@unistra.fr), pour des entretiens qui auront lieu en présence dans la semaine du 26 juin, avec une signature du contrat au début de l’été et une prise de fonctions au 1er septembre 2023.