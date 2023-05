Cécile Vallée, Ananda Devi écrivaine mauricienne. Le local et l'universel

Écrivaine contemporaine majeure, Ananda Devi, en quarante ans d’écriture, a dépassé les frontières de son île natale pour s’inscrire dans la littérature à l’échelle internationale. Cette reconnaissance s’est concrétisée par des marques institutionnelles : nommée Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres en 2010, elle a reçu, en 2014, le Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises. Mais plus encore, ses romans sont primés, traduits et étudiés dans le monde entier. Elle a également publié des recueils de nouvelles, de poèmes et des récits autobiographiques.

Cet ouvrage est le premier qui propose un parcours sur l’ensemble de son oeuvre. Il s’agit d’en faire découvrir les grandes lignes de force : la question de l’hybridité, celle du corps féminin et une écriture poétique qui fait résonner la matière des mots quel que soit le genre emprunté.

Table des matières

INTRODUCTION : Le parcours d’une écrivaine hybride



CHAPITRE 1 : Être Mauricienne



Au carrefour des langues

Les langues à l’île Maurice

La langue d’écriture, un choix ?

Une oeuvre plurilingue



Au carrefour des cultures

La nation arc-en-ciel

Une représentation contextualisée de l’hybridité



Au coeur de l’insularité

« L’élan vert »

Vers une détropicalisation assumée

Le chant de l’île de l’expatriée



CHAPITRE 2 : Être femme



Du local à l’universel

Les femmes créoles

Les femmes hindoues

Les femmes occidentales

L’enfermement du corps féminin



La réappropriation du corps : le sari, le rire et le désir

Le motif du sari

Le rire féminin

Du rire au désir



Au coeur de sa propre féminité

Les Hommes qui me parlent, se démasquer

Danser sur tes braises, Six décennies : de la lignée maternelle

au chant du désir

Fardo : s’inscrire dans l’histoire des femmes



CHAPITRE 3 : Être écrivaine



La lectrice

Portrait d’une lectrice hybride

Les jeux intertextuels

Citations-clins d’oeil

L’épigraphe

Les références poétiques

Une fausse référence



L’alchimiste

L’or et la boue

Une écriture sensorielle

Le motif de la boue

L’alchimie du pacte fictionnel

La métamorphose et autres manifestations surnaturelles

Le cadre spatio-temporel

La métalepse

L’écriture poétique



Le caméléon

La fictionnalisation de l’écrivaine dans Indian tango

Le caméléon noir



CONCLUSION : « Le ravissement de l’incertain »



BIBLIOGRAPHIE

Œuvres d’Ananda Devi

Références critiques