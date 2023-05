F. Canovas, M. Reid (dir.), Genre et identités sexuées chez Colette

Entre deux événements cinematrographiques (la sortie du film de Minelli et celle de Westmoreland), l'œuvre de Colette a tranquillement pénétré à l'intérieur du monde universitaire nord-américain, grâce d'abord aux travaux des chercheurs des départements de langue et de littérature françaises, puis très vite par le biais du féminisme américain de la deuxième vague, dans les années 1960 et 1970, au sein des départements de littérature comparée, de sociologie, puis de Women Studies et de Gender Studies, où d'autres chercheurs et chercheuses lui ont redonné la place qui est désormais la sienne entre George Sand et Simone de Beauvoir.

Matériau nouveau, ce recueil d'essais souhaite participer, à partir de la multiplicité de ses approches, au renouvellement «genré» de la critique de Colette.

Sommaire

Avant-propos

Première partie. Signature, genre et genres littéraires, duplicité

Martine Reid

Devenir Colette, histoire d'une signature

Kathleen Antonioli

Colette, directrice des contes dans le journal Le Matin

Corentin Zurlo-Truche

Colette dramaturge : écriture et mise en scène de soi

Sionainn Ditto

L'Autre Femme : Colette et le doppelgänger

Seconde partie. Reconfigurations genrées

Guy Ducrey

Quand les hommes s'évanouissent

Juliette M. Rogers

Mitsou : questions de guerre et de genres

Marion Krauthaker

Jeux de genres

Dantzel Cenatiempo

Corps, genre et caractéristiques animales chez Colette

Stephanie Schechner

Colette et le continuum lesbien

Bibliographie

Les auteur·e·s