"Babelio dévoile un service de découverte de livres pour libraires et éditeurs" (Actualitte.com)

Babelio dévoile un service de découverte de livres pour libraires et éditeurs

Que lire ? Quand les éditeurs ont publié quelque 68.569 nouveautés en 2022 et que l’on comptait 818.558 livres disponibles, la question se pose. Pour y répondre, Babelio a construit un moteur de suggestions et de découvertes de lectures, s’appuyant sur des millions de métadonnées. Le tout à destination du public, mais plus encore, des professionnels de la chaîne du livre.

[…] Recommander implique de brasser des données — et plus on en dispose, mieux c’est. « Nous avons pris conscience que Babelio disposait de la meilleure source d’information possible pour rivaliser avec ces pure players », reprend le cofondateur du site.

Avec désormais quelque 8 millions de visites mensuelles, la plateforme s’appuie sur 15 années d’existence et d’annotations, commentaires et critiques de livres, que la communauté a produits.

Plus de 3 millions de chroniques recensées et quelque 16 millions de tags — soit autant de micro-description d’un titre. « C’est une mine d’information pour savoir de quoi traite un livre et quelle est la composition précise de son lectorat réel. »

Une exigence de pertinence

Encore fallait-il développer cette calculatrice géante, en la dotant d’une capacité à même de supporter la montée en charge. De ce point de vue, « les avancées théoriques dans le domaine de l’IA et la croissance exponentielle de la puissance de calcul disponible ont rendu justice à notre base de données ». Et les résultats ont fini par dépasser les attentes, avec « une pertinence remarquable ». […]

