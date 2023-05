John Brinckerhoff Jackson, Le Paysage accessible et autres textes

Avant-propos de Gilles A. Tiberghien.

Les articles de John Brinckerhoff Jackson réunis ici reflètent les qualités fondamentales de son regard sur les réalités paysagères contemporaines : sens de la précision, observation des détails révélateurs, attention aux changements plus ou moins perceptibles des paysages et des éléments qui les composent, le tout dans une écriture légère, et parfois incisive.

Dans ce livre, Jackson aborde de nombreux thèmes essentiels : l’évolution de l’inter­prétation des paysages et de la notion de « paysage public », l’importance de la grille comme moyen d’organiser l’espace rural et urbain aux États-Unis, ou encore le rôle de la route et du chemin dans la structuration de l’espace.

Un ouvrage précieux pour apprendre à déchiffrer ce que nous disent les paysages, à la fois de ­l’histoire géologique longue et du temps court des sociétés humaines.

Géographe, professeur d’université et historien du paysage, John Brinckerhoff Jackson (1909‑1996) est l’un des théoriciens du paysage américains les plus importants de la seconde moitié du xxe siècle. Il a créé, en 1951, la revue Landscape qui a attiré des signatures prestigieuses, contribuant à sa renommée internationale. Jackson n’a été découvert que très tardivement en Europe, et rares sont ses ouvrages disponibles en français.