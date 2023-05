Les classiques de Georges Simenon adaptés en BD par son fils (Actualitte.com)

Signalé par le site Actualitte.com :

Les classiques de Georges Simenon adaptés en BD par son fils

John Simenon, le fils du célèbre créateur du Commissaire Maigret, dirige une nouvelle collection chez Dargaud entièrement consacrée à l’adaptation en bande dessinée de l’œuvre de son paternel. Aucune enquête de son personnage fétiche, mais ses romans « durs ». Le premier, Les passagers du Polarlys, est paru ce 19 mai.

"Les romans « durs » de Simenon, au nombre de 113, sont des textes qu’il signe sous son vrai nom à partir de 1929. Des « one shot », avec des histoires « plus noires, plus psychologiques, qui conviennent bien à la BD ».

C’est en découvrant De l’autre côté de la frontière (2020, Dargaud), avec des dessins de Berthet et un scénario de Jean-Luc Fromental, que John Simenon aurait eu l’idée de cette collection : « Ce récit était truffé de clins d’œil à Simenon ; les personnages, ce sont des doubles de mon père, de ma mère, de mon frère. Toute l’histoire ressemblait à celles de mon père », confie-t-il au Temps.

Jean-Luc Fromental se partage le travail de scénariste des adaptation avec José-Louis Bocquet, autre passionné de Georges Simenon. José-Louis Bocquet a scénarisé le premier ouvrage de la collection, Les passagers du Polarlys, avec Christian Cailleaux au dessin. Jean-Luc Fromental le deuxième, le classique La neige était sale, avec le dessinateur Bernard Yslaire, qui paraît en août. Les deux se relaieront à chaque nouvelle parution, avec à chaque fois un dessinateur différent." […]

Lire la suite de l'article…

—

Voir la vidéo de présentation…