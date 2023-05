Cahiers d'économie politique, n° 83 : "Penser l'économie par la littérature" (Claire Pignol, dir.)

Les textes de la littérature offrent à l’économiste davantage qu’un matériau auquel confronter ses analyses théoriques, un savoir sur les sociétés et sur les discours par lesquels elles se représentent. Comment la littérature met-elle à l’épreuve les concepts théoriques mobilisés par les économistes ? Que nous donne-t-elle à percevoir des représentations et des aspirations des agents à travers des personnages singuliers ? Comment l’écrivain réagit-il aux mutations de l’histoire et de la pensée économique ? La littérature peut-elle exprimer un savoir sur l’économie et, le cas échéant, comment l’économiste peut-il le recevoir ? Ce sont ces questions que traitent les neuf articles qui composent ce numéro, qui témoignent de la variété des usages possibles des œuvres de la littérature par les économistes.

Sommaire

1. Comment les oeuvres littéraires donnent-elles à penser l’économie ? — Claire Pignol



2. Phèdre et la Théorie des sentiments moraux d’Adam Smith. Quelles heuristiques pour une économie morale des comportements ? — Vanessa Michel



3. Threadneedle Street : du Rouge au Noir — Laurent Le Maux



4. L’année 1797 – économie et romantisme — Joseph Vogl



5. Grandeurs et misères de l’entrepreneur balzacien. Une lecture croisée de La Maison du Chat-qui-pelote et de César Birotteau — Louis Azan



6. Supplementing Econocriticism with Ecocritique: how Michel Tournier Transformed Robinson Crusoe’s Island of Despair into Speranza — Eyu p Özveren



7. La représentation des agents économiques dans North and South (1855) d’Elizabeth Gaskell. Quel bonheur au milieu des heurts et des malheurs ? — Marie-Laure Massei-Chamayou



8. « Jusqu’au néant absolu » : l’hyperinflation de 1923 mise en romans — Ludovic Desmedt



9. L’économie de l’espoir à la lecture du roman de Charles Dickens De grandes espérances — Emmanuel Petit et Nathalie Vanfasse

