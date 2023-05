Eric Schrijver, Copiez ce livre – Un manuel sur le droit d'auteur et les communs culturels, par et pour les artistes

Un guide pratique et critique rédigé par un artiste à l'intention des artistes, des designers, des créateur·ices et des makers, avec lequel le graphiste néerlandais Eric Schrijver, activiste du mouvement du libre, présente sa vision militante du droit d'auteur.Alors que les artistes se débattent face aux évolutions du droit d'auteur et aux complexités de la copie dans leurs pratiques au quotidien, le livre Copy this book d'Eric Schrijver est traduit en français et édité par Les commissaires anonymes.

Ce livre adopte une approche à la fois pratique et critique pour guider les lecteurs à travers les différents concepts liés au droit d'auteur et la façon dont ils s'appliquent. Il se présente sous la forme d'un volume découpé en cinq chapitres thématiques, s'appuyant sur des exemples concrets et illustré par des images libres de droits et des créations originales de l'auteur.

Copiez ce livre répond à des questions telles que : Comment obtenir des droits d'auteur ? Pour quels types d'œuvres ? Et pour combien de temps ? Comment le droit d'auteur se transpose-t-il selon les médias ? Et comment intégrer le travail d'autres artistes dans le vôtre ?

Copiez ce livre détaille également les concepts de parentalité d'une œuvre et de création originale qui définissent les systèmes juridiques actuels. Il offre ainsi des outils conceptuels permettant de participer aux débats contemporains concernant la propriété intellectuelle.

Au fil du livre, Copiez ce livre présente des situations concrètes : des artistes et designers, concepteurs·ices et créateur·ices confronté·es aux conditions juridiques de leur domaine. Tout en retraçant les gains et les pertes juridiques de multiples créateur·ices connu·es et inconnu·es, il montre aussi comment les considérations juridiques peuvent en retour influencer les processus artistiques et les œuvres d'art elles-mêmes. Vous découvrirez ainsi comment David Bowie a altéré sa musique pour ne pas fâcher les ayants droit de George Orwell, pourquoi Sherrie Levine a choisi de copier le photographe Ansel Adams, et pourquoi le Wu-Tang Clan a sorti un album en exemplaire unique.



Copiez ce livre contribue à politiser l'exposition, la circulation et la commercialisation des œuvres dans la société pour que les artistes puissent choisir (et non subir) la manière de rendre public leur travail.



« Ce livre pointu et utile met en lumière les droits que possède tout·e artiste de protéger et de partager ses œuvres. Eric Schrijver a écrit ici un guide essentiel pour naviguer entre les nouveaux Communs et les lois régissant les droits d'auteur classiques. » — Ellen Lupton

Lire des extraits sur le site de l'éditeur...