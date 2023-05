Maître d'enseignement et de recherche en littératures et cultures hispano-américaines (Genève)

L'Université de Genève met au concours un poste de

Maître d'enseignement et de recherche en littératures et cultures hispano-américaines

Description du poste

Il s’agit d’un poste à charge complète (100%) dans le cadre du programme de Langue, littérature et culture hispaniques de la Faculté des lettres, en conformité avec le plan d’études et en collaboration avec les autres enseignant-e-s du programme.



Le poste à temps complet comprend 6h hebdomadaires d’enseignement et d’encadrement dans les programmes de Bachelor et de Master, ainsi que la direction de mémoires de Master et, le cas échéant, de thèses de Doctorat.



Le/la titulaire sera appelé-e à développer des recherches au niveau national et international en lien avec le champ de la littérature hispano-américaine ; il/elle devra œuvrer pour obtenir des financements extérieurs.



Il/elle assumera également les tâches administratives de gestion et d’organisation liées aux activités de l’Unité d’espagnol de l’Université de Genève.



Titre et compétences exigés

Le/la candidat-e doit être titulaire d’un doctorat ès lettres (spécialisation en littérature hispano-américaine coloniale ou du XIXe au XXIe siècle). Il/elle doit avoir à son actif une expérience solide dans l’enseignement universitaire, ainsi que des publications de haut niveau en lien avec les domaines de la spécialisation précitée. Une maîtrise des technologies numériques appliquées au domaine littéraire ou des connaissances avérées croisant littérature et arts visuels dans leur diversité seront particulièrement appréciées.



Langue maternelle espagnole ou niveau équivalent. Niveau minimum de français requis : C1.



Entrée en fonction : 01.02.2024



Contact : Monika.Starouch@unige.ch



Informations complémentaires

Les dossiers de candidature doivent comprendre :



– la lettre de motivation



– le curriculum vitae détaillé avec la liste des publications



– la copie des diplômes universitaires



et sont à déposer exclusivement en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous "Postuler/Apply now", d'ici au 30 juin 2023.



Aucun dossier papier ne sera accepté.

L'Université de Genève offre des conditions d’engagement motivantes dans un cadre de travail stimulant. En nous rejoignant, vous aurez l'occasion de mettre en valeur vos compétences ainsi que votre personnalité et contribuer activement au rayonnement d'une Institution fondée en 1559.



Dans une perspective de parité, l'Université encourage les candidatures du sexe sous-représenté.