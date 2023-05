Denis Ramond, Dominique Lagorgette (dir.), Lutter contre les stéréotypes

Qu’il s’agisse de la presse, de contenus publicitaires, d’œuvres artistiques et littéraires ou de discours politiques, certaines formes d’expressions publiques sont fréquemment accusées de propager des stéréotypes sexuels et raciaux. Initialement politique et moral, l’impératif de lutter contre ces représentations stéréotypées s’inscrit progressivement dans la loi. Cela ne va pas sans poser de problèmes : comment définir un stéréotype ? Toute représentation, en tant qu’elle peut figer son objet, n’est-elle pas susceptible de devenir un stéréotype ? La lutte contre les stéréotypes ne risque-t-elle pas d’entrer en conflit avec la liberté d’expression ?

L’ouvrage, pluridisciplinaire, met en lumière les difficultés et les paradoxes d’une injonction qui a les atours de l’évidence, mais qui n’a pas été suffisamment analysée.

Ont contribué à cet ouvrage Anna Arzoumanov, Amina Damerdji, Geneviève Fraisse, Thomas Hochmann, Dominique Lagorgette, Nelly Que-mener, Denis Ramond et Gisèle Sapiro.

Le livre est coordonné par Denis Ramond, enseignant en science politique à Sciences Po Paris et à l’université Gustave Eiffel, et Dominique Lagorgette, professeure de linguistique à l’université Savoie Mont Blanc (LLSETI).

Sommaire

Introduction (Dominique Lagorgette et Denis Ramond)

Les juges face aux stéréotypes : le cas Danièle Obono v. Valeurs actuelles (Anna Arzoumanov)

Les scènes de la lutte contre les stéréotypes (entretien avec Geneviève Fraisse)

La valeur de l’insulte et du complot. Une étude des dynamiques constitutives des propos antisémites sur la chaîne YouTube de Dieudonné (Nelly Quemener)

La semaine des stéréotypes à la Cour européenne des droits de l’homme (Thomas Hochmann)

La lutte contre les stéréotypes comme enjeu de politique éducative (Béatrice Fracchiolla)

On peut lire sur laviedesidees.fr un résumé de l'ouvrage…