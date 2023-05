Revenir de la honte

En quoi la littérature, les arts et les médias participent-ils à l’identification, à la dénonciation, voire au renversement des hontes vécues et intériorisées ? Sous quelles conditions la mise en mots, en images ou en scène de la honte est-elle possible ? Sous le titre "Réparer la honte. Le rôle éthique et politique de la littérature, des arts et des médias", la onzième livraison de la Revue Traits d'Union cherche à rendre compte d’un imaginaire et d’une idéologie contemporaine de la honte à partir des discours littéraires et artistiques, considérés comme les vecteurs médiatiques d’une pensée non savante des affects, et de reconstituer les "fragments d’un discours honteux", selon la belle expression que Jean-Pierre Martin emprunte à Roland Barthes.