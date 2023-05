Ludivine Bantigny, Que faire ? Stratégies d'hier et d'aujourd'hui pour une vraie démocratie

Que faire pour changer notre société? Exemples et propositions d'hier et d'aujourd'hui pour repenser travail, propriété et démocratie. Il n’y a pas d’alternative, nous a-t-on répété, depuis des décennies. Bien sûr que si… Bien sûr que nous pouvons imaginer autre chose que cette société fondée sur la compétition, l’évaluation et la rentabilité ; autre chose que ce système qui nous dépossède de nos ressources et de nos choix, de notre travail et de la démocratie même ; autre chose que cette violence sociale, politique et environnementale, saccageant le vivant au point de forger une urgence dramatique inouïe. Ce livre est non seulement porteur d’espoirs mais de projets concrets, fondés sur la solidarité, la coopération et la démocratie vraie. Ludivine Bantigny puise aux expériences du passé et du présent, s’appuie sur une longue histoire des luttes et des réalisations libératrices. Évidemment, il n’y a là ni baguette magique, ni solutions toutes faites. Mais cet ouvrage dessine des perspectives émancipatrices tangibles et renoue ainsi avec des propositions stratégiques pour un avenir enviable et un monde désirable.