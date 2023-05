En 2016 on en était déjà à la cinquième version, et Fabula s'en était logiquement fait l'écho… La sixième édition de l'indémodable Manuel de paléographie moderne XVe-XVIIIe s. de Gabriel Audisio et Isabelle Rambaud, Lire le français d'hier est désormais accessible en ligne via Cairn. Une initiation à l’écriture manuscrite française des XVe-XVIIIe siècles, qui apprend à apprivoiser la forme particulière de certaines lettres, les ligatures, les déformations dues à une écriture de plus en plus cursive, les abréviations des mots les plus usités, chacun peut maîtriser cette "science" paléographique qui n’est qu’une "technique" pour (mieux) lire le français d’hier.