Laurence Cossu-Beaumont, Deux agents littéraires dans le siècle américain. William et Jenny Bradley, passeurs culturels transatlantiques

Qui fit connaître les grands auteurs américains aux lecteurs français dans la période de l'entre-deux guerres? Qui œuvra à diffuser la littérature française aux États-Unis? Parmi les artisans de ces circulations transatlantiques, deux figures méconnues: William et Jenny Bradley, qui fondèrent la première agence littéraire en France et se mirent au service de Clemenceau, Cendrars, Colette, Gide, Malraux, Sartre et Camus, mais aussi de Dreiser, Hemingway, Faulkner, Stein, Dos Passos, Chandler et Baldwin.

Puisant dans des archives inédites, l'ouvrage invite à découvrir l'histoire jamais contée de ce couple franco-américain, et éclaire d'un jour nouveau l’histoire littéraire et l’histoire du livre et de l’édition, des années 1920 à l’immédiat après-guerre.

Il emmène le lecteur à la rencontre des acteurs du monde du livre et au cœur des sociabilités mondaines, des salons de l’île Saint-Louis et des villégiatures de la Côte d’Azur, jusqu’aux rives américaines vers lesquelles les paquebots transatlantiques transportaient livres, lettres et voyageurs.

Sommaire

Remerciements

Abréviations

Préface de Jean-Yves Mollier

Introduction. Deux agents littéraires, de l'ombre à la lumière

Chapitre 1. Une rencontre au creux de la Grande Guerre

Chapitre 2. Les débuts d'une agence pionnière entre-deux-guerres

Chapitre 3. Paris n'est pas qu'une fête

Chapitre 4. Paris capitale éditoriale des mondes étrangers

Chapitre 5. Une route transatlantique pavée de livres

Chapitre 6. Agents sans frontières : la naissance d'une profession

Chapitre 7. Après William, après la guerre, la carrière de Jenny Bradley

Épilogue

Cahier d'illustrations

Bibliographie

Index