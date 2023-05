Ouverture du site Gustave Roud

En automne 2022, les Œuvres complètes du poète Gustave Roud (1897-1976), publiées sous la direction de Daniel Maggetti (UNIL) et Claire Jaquier (UNINE), ont paru aux Éditions Zoé, à Genève. Dans le cadre du même projet de mise en valeur de la production littéraire roudienne, financé par le FNS, Elena Spadini a travaillé au Centre des littératures en Suisse romande (UNIL) à la réalisation du site roud.unil.ch, qui vient d’être mis en ligne.

En complément des volumes imprimés, le site donne accès à l’ensemble des recueils publiés par Roud de son vivant, reproduits au format texte et en fac-similé. Des visualisations originales restituent les genèses de ces recueils, et les manuscrits des textes sont également donnés en fac-similé. De nombreuses photographies prises par l’auteur, ainsi que des parcours thématiques, complètent l’ensemble, grâce auquel on découvre l’univers poétique de Roud d’une manière entièrement nouvelle.

Se rendre sur le site https://roud.unil.ch…

