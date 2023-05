Oublieuse Postérité est un podcast littéraire bimensuel qui s'écoute comme une série d'aventure narrée à la première personne par un naufragé romanesque qui lutte pour sa survie dans un océan sans mémoire qui a englouti toutes ses idoles, océan duquel émergent quelques silhouettes inquiétantes, inconnues et peut-être salvatrices... S'en approchant, le narrateur va découvrir un continent oublié de la littérature du XXe siècle et, ébahi, partager ces chefs-d'œuvre pour se venger de l'oublieuse postérité.



Embarquez avec lui, il reste de la place dans ce voyage culturel singulier !



Un épisode chaque premier et troisième mercredi du mois à 07h00.

Oublieuse Postérité